Фото: Kazpravda.kz
Общество
Повысить стипендии студентам планируют в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане планируют повысить стипендии для учащихся с первого сентября, сообщает Kazpravda.kz.

Министерство науки и высшего образования РК подготовило изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования. Документ размещен на сайте Открытые НПА до 29 июня для публичного обсуждения.

Обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии планируется установить в следующих размерах:

- студентам, обучающимся в организациях высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", – 36 660 тенге (в настоящее время – 31 423 тенге);

- студентам, обучающимся по педагогическим направлениям, – 58 800 тенге (сейчас 50 400 тенге);

- студентам, обучающимся по направлению подготовки "Здравоохранение", – 58 800 тенге (сейчас 50 400 тенге);

- интернам – 61 660 тенге (сейчас 59 289 тенге);

- магистрантам – 86 987 тенге (76 950 тенге);

- магистрантам, обучающимся в "Назарбаев Университет", – 162 500 тенге (143 750 тенге);

- докторантам – 195 000 тенге (172 500 тенге);

- докторантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 195 000 тенге (172 500 тенге);

- врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 100 036 тенге (88 494 тенге);

- магистрантам Академии правосудия при Верховном суде РК, направленным на обучение из государственных органов, – на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера государственной стипендии, установленной для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу;

- студентам, обучающимся в организациях технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 21 787 тенге (без изменений).

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