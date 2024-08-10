Появится парк на «Колесных рядах» Общество 10 августа 2024 г. 4:00 3 Валентина Мелехова, Костанай Почти 200 млн тенге будет потрачено на снос пострадавших от паводка домов фото автора На улице Красный кузнец, что расположена в микрорайоне, называемом в обиходе «Колесные ряды», нынче непривычно тихо: не слышно ни веселого гомона резвящейся детворы, ни шума автомашин. Большинство здешних обитателей, лишившись в нынешнее половодье жилья, разъехались кто куда: кому-то власти выделили квартиры, кому-то построили дома в счет компенсации за утраченный кров… Нынче Красный кузнец являет собой картину постапокалиптического мира: полуразрушенные остовы строений, заросшие высоченной травой участки... Заборы, заборы... Немного страшновато, но решаюсь проникнуть в один из брошенных домов, расположенных в самом начале пустынной улицы. С виду вполне себе крепкое оштукатуренное одноэтажное строение кажется совсем осиротевшим: во дворе трава практически в мой рост, повсюду разбросаны предметы быта. Тут же – россыпь яблок, которые сбросило прогнувшееся от их тяжести дерево, не дождавшееся сбора урожая. Заглянув внутрь дома, опешила: полный хаос! Среди груды досок, разбитых и перевернутых шкафов, женских сумок, детских вещей и много чего еще хорошо проглядывается огромный остов холодильника, безнадежно испорченного паводковыми водами. «Да уж, страшная штука стихия», – не успела подумать я, как в одной из жилых комнат с грохотом обвалилась стена. Находиться здесь становилось явно опасно. Но любопытство взяло верх и, проследовав дальше, увидела еще более удручающую картину. В дальней спальне ступить было негде – кругом осыпавшаяся штукатурка, отсыревшие и отклеившиеся обои, перевернутый матрас и... вода. Приглядевшись, понимаю, что она течет из трубы, заходящей с улицы в дом. Покинув разрушающееся домостроение, замечаю легковую машину, подъезжающую к дому напротив. – Вы здесь живете? – спрашиваю у вышедшего из автомобиля молодого человека. – Нет, делаю ремонт, – бросает на ходу мужчина, поспешая внутрь дома. Оказалось, он приехал, чтобы произвести обмер межкомнатных дверей. Хозяйка дома поясняет: их жилье тоже подверглось затоплению, причем настолько сильно, что под окнами треснули стены. Однако комиссия, обследовавшая жилое строение, не признала его аварийным. И теперь жильцы вынуждены скитаться по съемным квартирам, пока здесь идут восстановительные работы. – Когда комиссия обследовала дома, у нас погреб был полностью затоплен. А потом вода стала постепенно уходить, и буквально за месяц фундамент строения размыло. Не знаю, на чем оно держалось. Сейчас у нас работают две бригады. Мы трижды останавливали работы, мама ходила в акимат, просила снести дом, но в конечном итоге нам выделили 5,5 миллиона тенге на восстановительные работы. Правда, в выделенную сумму мы не уложимся, придется заканчивать работы за собственный счет. А у нас и без того сейчас расходы большие, – рассказывает хозяйка дома № 12 по улице Красный кузнец Нуржамал Тикебаева. Провожая меня, она замечает: их дом останется единственным обитаемым по четной стороне улицы до магазина. Остальные, а их около десятка, – пойдут под снос. Причем два из них к моему приходу уже успели разобрать. – Сносим дома с помощью автопогрузчиков. Это такие большие трехкубовые машины. Начинаем с крыши, потом стены рушим, затем – основание. Дома кирпичные, постройки 70–80- х годов прошлого века. Они, может, и простояли бы еще много лет, но подтопления не выдержали... Весь материал отправляем на свалку, он непригоден уже для вторичного применения, – поясняет руководитель ТОО «АТ-Сервис» Багдар Жумахметов. Где-то вдали раздается стук молотка. В соседнем квартале вижу мужчину, чем-то занятого на крыше одного из домов. – Что делаете? – задаю вопрос. – Снимаю шифер и профлист, – отвечает мужчина. В ходе разговора выясняется – это хозяин дома, признанного аварийным и определенного под снос. Мужчина приехал забрать все, что может сгодиться на новом месте. – Нам купили четырехкомнатный дом в жилом микрорайоне «Амангельды», а здесь было три комнаты. Уже обосновались, все нравится. Но... ностальгия! Все же 30 лет здесь прожили. Вот эту крышу сам делал два года назад. А теперь своими же руками разбираю. Материал хороший, обязательно в хозяйстве пригодится, – поясняет бывший житель Красного кузнеца Сергей Бойков. ...Два дня спустя после моей «прогулки» в «Колесные ряды» приехал аким города – решил проконтролировать, как осуществляется процесс сноса пострадавшего от паводка жилья. К тому времени строители уже успели снести семь домов, осталось 113. – В среднем снос одного дома обходится бюджету в 1,7 миллиона тенге. В эту сумму входят демонтаж, снос, вывоз мусора на полигон, а также дезинфекционные и рекультивационные работы. Сложность заключается в том, что все эти дома были подключены к газу. Сейчас проводятся работы по отключению строений от газовых, водопроводных и электрических сетей, – сообщил аким Костаная Марат Жундубаев. Когда все подлежащие сносу дома разрушат, в «Колесных рядах» останется еще 46 строений, которые комиссия не признала аварийными. Но в будущем, тем не менее, государство планирует их выкупить. А на этом месте обустроить рекреационную зону. Местные власти уже подсчитали, что изъятие оставшихся домов обойдется бюджету примерно в 1 млрд тенге. #паводок #жилье #снос #дома #Колесные ряды