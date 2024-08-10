Появится парк на «Колесных рядах»

На улице Красный кузнец, что расположена в микрорайоне, называемом в обиходе «Колесные ряды», нынче непривычно тихо: не слышно ни веселого гомона резвящейся детворы, ни шума автомашин. Большинство здешних обитателей, лишившись в нынешнее половодье жилья, разъехались кто куда: кому-то власти выделили квартиры, кому-то построи­ли дома в счет компенсации за утраченный кров…

Нынче Красный кузнец являет собой картину постапокалиптического мира: полуразрушенные остовы строений, заросшие высоченной травой участки... Заборы, заборы... Немного страшновато, но решаюсь проникнуть в один из брошенных домов, расположенных в самом начале пустынной улицы.

С виду вполне себе крепкое ошту­катуренное одноэтажное строение кажется совсем осиротевшим: во дворе трава прак­тически в мой рост, повсюду разбросаны предметы быта. Тут же – россыпь яблок, которые сбросило прогнувшееся от их тяжести дерево, не дождавшееся сбора урожая.

Заглянув внутрь дома, опешила: полный хаос! Среди груды досок, разбитых и перевернутых шкафов, женских сумок, детских вещей и много чего еще хорошо проглядывается огромный остов холодильника, безнадежно испорченного паводковыми водами.

«Да уж, страшная штука стихия», – не успела подумать я, как в одной из жилых комнат с грохотом обвалилась стена. Находиться здесь становилось явно опасно.

Но любопытство взяло верх и, проследовав дальше, увидела еще более удручающую картину. В дальней спальне ступить было негде – кругом осыпавшаяся штукатурка, отсыревшие и отклеившиеся обои, перевернутый матрас и... вода. Приглядевшись, понимаю, что она течет из трубы, заходящей с улицы в дом.

Покинув разрушающееся домостроение, замечаю легковую машину, подъезжающую к дому напротив.

– Вы здесь живете? – спрашиваю у вышедшего из автомобиля молодого человека.

– Нет, делаю ремонт, – бросает на ходу мужчина, поспешая внутрь дома.

Оказалось, он приехал, чтобы произвести обмер межкомнатных дверей. Хозяйка дома поясняет: их жилье тоже подверглось затоплению, причем настолько сильно, что под окнами треснули стены. Однако комиссия, обследовавшая жилое строение, не признала его аварийным. И теперь жильцы вынуждены скитаться по съемным квартирам, пока здесь идут восстановительные работы.

– Когда комиссия обследовала дома, у нас погреб был полностью затоплен. А потом вода стала постепенно уходить, и буквально за месяц фундамент строения размыло. Не знаю, на чем оно держалось. Сейчас у нас работают две бригады. Мы трижды останавливали работы, мама ходила в акимат, просила снести дом, но в конечном итоге нам выделили 5,5 миллиона тенге на восстановительные работы. Правда, в выделенную сумму мы не уложимся, придется заканчивать работы за собственный счет. А у нас и без того сейчас расходы большие, – рассказывает хозяйка дома № 12 по улице Красный кузнец Нуржамал Тикебаева.

Провожая меня, она замечает: их дом останется единственным обитаемым по четной стороне улицы до магазина. Остальные, а их около десятка, – пойдут под снос. Причем два из них к моему приходу уже успели разобрать.

– Сносим дома с помощью автопогрузчиков. Это такие большие трехкубовые машины. Начинаем с крыши, потом стены рушим, затем – основание. Дома кирпичные, постройки 70–80- х годов прошлого века. Они, может, и простояли бы еще много лет, но подтопления не выдержали... Весь материал отправляем на свалку, он непригоден уже для вторичного применения, – поясняет руководитель ТОО «АТ-Сервис» Багдар Жумахметов.

Где-то вдали раздается стук молотка. В соседнем квартале вижу мужчину, чем-то занятого на крыше одного из домов.

– Что делаете? – задаю вопрос.

– Снимаю шифер и проф­лист, – отвечает мужчина.

В ходе разговора выясняется – это хозяин дома, признанного аварийным и определенного под снос. Мужчина приехал забрать все, что может сгодиться на новом месте.

– Нам купили четырехкомнатный дом в жилом микрорайоне «Амангельды», а здесь было три комнаты. Уже обосновались, все нравится. Но... ностальгия! Все же 30 лет здесь прожили. Вот эту крышу сам делал два года назад. А теперь своими же руками разбираю. Материал хороший, обязательно в хозяйстве пригодится, – поясняет бывший житель Красного кузнеца Сергей Бойков.

...Два дня спустя после моей «прогулки» в «Колесные ряды» приехал аким города – решил проконтролировать, как осуществляется процесс сноса пострадавшего от паводка жилья. К тому времени строители уже успели снес­ти семь домов, осталось 113.

– В среднем снос одного дома обходится бюджету в 1,7 миллиона тенге. В эту сумму входят демонтаж, снос, вывоз мусора на полигон, а также дезинфекционные и рекультивационные работы. Сложность заключается в том, что все эти дома были подключены к газу. Сейчас проводятся работы по отключению строений от газовых, водопроводных и электрических сетей, – сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

Когда все подлежащие сносу дома разрушат, в «Колесных рядах» останется еще 46 строений, которые комиссия не признала аварийными. Но в будущем, тем не менее, государство планирует их выкупить. А на этом месте обу­строить рекреационную зону.

Местные власти уже подсчитали, что изъятие оставшихся домов обойдется бюджету примерно в 1 млрд тенге.