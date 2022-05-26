Пойдут на базары и стройки? Спикер Сената обеспокоен низкой квалификацией казахстанских выпускников

Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания констатировал низкую конкурентоспособность казахстанских выпускников учебных заведений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Есть исследования и исследования специалистов из стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - прим. ред.), которым мы должны доверять, оценка Всемирного банка и других организаций. Мы видим, что квалификация наших выпускников вузов и колледжей, не говоря о школах, достаточно низкая, и они неконкурентоспособны, если открыто говорить, с теми же выпускниками стран ОЭСР. Получается вот эта молодежь, которая оканчивает вузы, дальше не способна занимать квалифицированные рабочие места. Куда она пойдет? На базары и стройки, самозанятыми?» – сказал спикер.

Маулен Ашимбаев подчеркнул необходимость повышения квалификации молодых специалистов.

«В ближайшие годы на рынок труда ежегодно будут выходить 300-350 тысяч молодых людей. Дальше эта цифра будет расти. То есть мы постоянно это давление на рынок труда в ближайшие 20-30 лет будем ощущать. Соответственно, в ближайшие годы мы увидим, что все больше молодых людей выходят на рынок труда, и их нужно обеспечивать соответствующей работой», – отметил он.