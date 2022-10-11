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Поздравления от Главы государства
Наталия Портнягина

В Атырау чествовали известную казахскую поэтессу Маржан Ершу, а в Западно-Казахстанской области прошла республиканская научно-практическая конференция, посвященная 140-летию со дня рождения общественного и  государственного деятеля Сейткали Мендешева.

Перед началом конференции ее участники, в числе которых были ученые-филологи, историки-алашеведы, писатели, общественные деятели из Астаны, Алматы и Уральска, посетили музей имени Дины Нурпеисовой, возложили венки к памятнику прославленному сыну жангалинской земли Сейткали Мендешеву, а также ознакомились с книжной выставкой, приуроченной к его юбилею.

Специальный прибывший в регион советник Президента РК Малик Отарбаев зачитал участникам встречи приветственный адрес от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева:

«Поздравляю вас с 50-летием восстановления Жангалинского района и 140-летием со дня рож­дения государственного и общественного деятеля Сейткали Мендешева, который занимает особое место среди славных сынов Жангалинской земли. Он внес весомый вклад в развитие родного края. Ему отводят особую роль в становлении казахской государственности. Наш священный долг – увековечить память о таких выдающихся личностях, трудившихся во имя будущего нашего народа», – говорилось в послании.

– Идеи, за которые боролась казахская творческая и научная интеллигенция более ста лет
назад, до сих пор актуальны. Они касаются вопросов независимос­ти, просвещения, патриотизма, развития языка, сохранения национального кода, – отметил общественный деятель – доктор педагогических наук, профессор Абат Кыдыршаев.

В рамках конференции со­стоя­лась презентация книги «Докумен­ты и материалы Сейт­кали Мендешева».

В эти же дни известный драматург и переводчик, член Союза писателей, обладательница Гран-при республиканского конкурса «Шабыт» Маржан Ершу отметила 30-летие своей творческой деятельности. В рамках творческого вечера прошла презентация ее книги «Жүрегім» («Сердце мое»).

На творческом вечере, в котором приняли участие известные казахстанские и кыргызстанские поэты и писатели, литературные критики, исследователи, общественные деятели, советник Президента Малик Отарбаев вручил Маржан Ершу поздравительное письмо от Главы государства ­Касым-Жомарта Токаева.

Чтобы поздравить виновницу торжества, специально из Анкары прилетела представительница международной организации ТЮРКСОЙ Шахноза Бурханидинова. Она вручила поздравительное письмо от генерального секретаря организации Султана Раева и медаль международной организации.

– Мы давно находимся в тес­ном сотрудничестве с Маржан Ершу, высоко ценим ее вклад в тюркскую культуру, ее переводы классиков, и особенно хочется отметить ее колоссальный перевод романа «Музей невинности» Орхана Памука, – сказала Шахноза Бурханидинова.

В рамках рабочего визита в Атыраускую и Западно-Казах­станскую области советник Президента Малик Отарбаев также провел встречи с членами областных советов ветеранов и представителями интеллектуального сообщества, в ходе которых обсуждались политические реформы Президента Казахстана и актуальные вопросы регионов.

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