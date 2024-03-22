Поздравляют казахстанцы

Куралай Байменова, Қазақстанның Еңбек Ері:

– Как достойно, весомо, значимо проводится нынче Наурызнама! В эти дни я вспоминаю март 1988 года в райцентре Кандагач, переименованном в Кандыагаш в 1997 году. На улицах грязь по колено, а мы в центре городка установили четыре КамАЗа, раскрыли борта грузовиков, нефтяники застелили коврами их кузова. Импровизированной сцене придали красивый казахский национальный колорит. Выступал оркестр народных инструментов под управлением Жилекенова. Как замечательно отпраздновали Наурыз мейрамы впервые в Актюбинской области в Мугалжарском районе – великолепно, массово! В этом была проявлена доля смелости, мы были молоды, нам было по тридцать-сорок лет. Нужно было видеть, как мероприятие объединило людей. Взрослые и дети восхищались происходящим вокруг, делились эмоциями, душевным теплом. Все они радовались каждому номеру шикарной программы концерта, подготовленного районным отделом культуры, руководителем которого я была на тот момент. Здесь же, на площади, к всеобщему удивлению, важно прохаживались принаряженные верблюды, кружили всадники на скакунах.

В нынешнем году мы празднуем наступление Наурыза с 14 по 23 марта, и это замечательное решение. Пробуждаются природа, земля. Пробуж­даются люди, рождаются новые идеи.

Всего доброго, светлого желаю казахстанцам! Каждому – благополучия и мира – нашему общему дому!

Эмин Аскеров, социальный предприниматель:

– Дорогие друзья! Сегодня наступил долгожданный праздник – Наурыз! Этот день наполнен волшебством, радостью и надеждой на новые начинания.

Наурыз – это время перемен, возрождения и обновления. Позвольте себе отпустить все старое и приветствовать новое с открытым сердцем. Пусть этот день станет отправной точкой к вашим самым смелым мечтам.

Пусть сегодняшний день будет началом новой главы в вашей жизни, полной удачи, радости и любви. Наурыз – это время для осознания собственной силы, для переосмысления прошлого и стремления к новым вершинам. Пусть этот праздник станет для вас толчком к саморазвитию и самопознанию. Празднуйте жизнь, наслаждайтесь каждым днем и помните, что всегда есть место для чудес!