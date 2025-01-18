Пожар на стадионе: обошлось без жертв

По словам очевидцев, пожар начался с гаража, пристроенного к стадиону. Пламя охватило значительную площадь – около 2 200 кв. м. В результате полностью сгорели манеж, два трактора, автомобиль «газель», личный автомобиль заведующего хозяйством.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Ликвидацией пожара занимались 58 человек личного состава, было задействовано 16 единиц техники. Благодаря слаженным действиям пожарных огонь удалось локализовать, предотвратив его распространение на админист­ративное здание.

К счастью, в момент возгорания массовых мероприятий на стадионе не проводилось, поэтому эвакуация не потребовалась. Жертв и пострадавших, по данным спасательных служб, нет.

Стадион «Жастар» играет важную роль в спортивной жизни Петропавловска. Это единственный крытый манеж, где круглогодично занимаются около 500 детей из детско-юношеской спортивной школы.

Причина пожара пока остается неизвестной.