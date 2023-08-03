Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах

Многие невольно проецировали происходящее на себя, с сомнением оглядываясь на «человейники», в которых живут, и задаваясь мыслью: а что если вдруг у них случится пожар? Не станут ли жители верхних этажей заложниками огненной стихии? Как в этой ситуации быть? Как спасаться?

В этом контексте очень полезно послушать специалистов, которые подскажут, что нужно делать, чтобы снизить риски трагедий, и как государство намерено регулировать эту сферу, учитывая тот факт, что конт­роль за пожарной безопасностью в многоэтажных домах отдан на откуп самих жителей.

По словам начальника управления государственного пожарного контроля и противопожарного нормирования МЧС РК полковника гражданской защиты Ерлана Турегелдиева, к расположенным в многоэтажках квартирам предъявляется ряд требований с точки зрения пожарной безопасности. На лоджиях и балконах, которые находятся на высоте выше 15 м, должны присутствовать аварийные люки с лестницами. Соответственно, люди с верхних этажей при исправности данных устройств могут свободно эвакуироваться. Однако жильцы их назначение воспринимают не всегда правильно. Многие хотят от этого оборудования избавиться, поскольку оно доставляет неудобства: не позволяет использовать полностью пространство, выбивается из интерьера и т. д.

– Эти нарушения допускаются не при проектировании и строи­тельстве, а при эксплуатации, – подчеркнул Ерлан Турегелдиев, заметив, что никогда нельзя быть уверенным, что пожарный выход не понадобится ни вашей семье, ни пожарным.

По предварительным данным, дом, в котором случился пожар, был построен в 2017 году, передан на баланс обслуживающей компании в 2020-м. В соответствии с критериями оценки рисков в области пожарной безопасности высотные, административные, жилые здания выше 28 м относятся к объектам высокой степени риска. Они должны подвергаться ежегодному контролю в области пожарной безопасности. Однако, как правило, обслуживающие компании являются субъектами малого или микропредпринимательства и не подвергаются государственному контролю.

В рамках снижения админист­ративного давления на бизнес с 2011 года с сотрудниками органов противопожарной службы не согласовывают проектную документацию строящихся объектов. Действует мораторий на проверки бизнеса. С 2016 года представители противопожарной службы не участвуют в комиссиях по приемке объектов в эксплуатацию. Тем не менее Комитет противопожарной службы на постоянной основе анализирует состояние пожарной обстановки в стране. С 2022 года начата работа по возврату компетенции по приемке в эксплуатацию объектов. Это касается высотных объектов выше 28 м и объектов для массового пребывания людей.

Уже проведена процедура анализа регуляторного воздействия по ужесточению контроля и получено положительное заключение Межведомственной комиссии по вопросам предпринимательства при Правительстве. Возможно, со следующего года эта норма будет работать.

Ерлан Турегелдиев также отметил, что по инициативе Министерства по ЧС уже внесены изменения в действующие в этой сфере нормативы.

– Если раньше только здания выше девяти этажей должны были оборудовать средствами противопожарной сигнализации, то с 2021 года все жилые дома независимо от этажности должны оснащаться системами пожарной сигнализации. Опять же – при строительстве это все устанавливается, а, как правило, на практике, при покупке квартиры, хозяева в ходе ремонта сигнализацию демонтируют. В соответствии с Конституцией жилище неприкосновенно. Инс­пектор в квартиру не может зайти для проверки. Таким образом, нарушения, если они имеют место в квартире, остаются неустраненными, – подчеркнул Ерлан Турегелдиев.

Порой на лестничных маршах курят и выкидывают окурки в лифтовые, вентиляционные или мусоросборные шахты, где большой доступ кислорода, хорошо вентилируемые пространства и, соответственно, скорость распространения огня высокая. В пожаре на «Аккенте» электрическая шахта, вентилируемая снизу доверху, как раз таки и способствовала быстрому распространению задымления.

Другими словами, очень многое зависит и от самих жильцов, от их отношения к вопросам пожарной безопасности.