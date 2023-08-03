Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах

Общество
6
Айгуль Турысбекова

Весь Казахстан был в шоке, наблюдая расходящиеся в Сети кадры, на которых жильцы горящего дома в панике бросали детей из окон с огромной высоты и прыгали за ними сами, а спасатели и неравнодушные люди ловили их у самой земли, растянув простыни и матрасы. Несмотря на оперативность огнеборцев, одна женщина, к сожалению, погибла, вторая находится в реанимации. Всего пострадали 49 человек.

Многие невольно проецировали происходящее на себя, с сомнением оглядываясь на «человейники», в которых живут, и задаваясь мыслью: а что если вдруг у них случится пожар? Не станут ли жители верхних этажей заложниками огненной стихии? Как в этой ситуации быть? Как спасаться?

В этом контексте очень полезно послушать специалистов, которые подскажут, что нужно делать, чтобы снизить риски трагедий, и как государство намерено регулировать эту сферу, учитывая тот факт, что конт­роль за пожарной безопасностью в многоэтажных домах отдан на откуп самих жителей.

По словам начальника управления государственного пожарного контроля и противопожарного нормирования МЧС РК полковника гражданской защиты Ерлана Турегелдиева, к расположенным в многоэтажках квартирам предъявляется ряд требований с точки зрения пожарной безопасности. На лоджиях и балконах, которые находятся на высоте выше 15 м, должны присутствовать аварийные люки с лестницами. Соответственно, люди с верхних этажей при исправности данных устройств могут свободно эвакуироваться. Однако жильцы их назначение воспринимают не всегда правильно. Многие хотят от этого оборудования избавиться, поскольку оно доставляет неудобства: не позволяет использовать полностью пространство, выбивается из интерьера и т. д.

– Эти нарушения допускаются не при проектировании и строи­тельстве, а при эксплуатации, – подчеркнул Ерлан Турегелдиев, заметив, что никогда нельзя быть уверенным, что пожарный выход не понадобится ни вашей семье, ни пожарным.

По предварительным данным, дом, в котором случился пожар, был построен в 2017 году, передан на баланс обслуживающей компании в 2020-м. В соответствии с критериями оценки рисков в области пожарной безопасности высотные, административные, жилые здания выше 28 м относятся к объектам высокой степени риска. Они должны подвергаться ежегодному контролю в области пожарной безопасности. Однако, как правило, обслуживающие компании являются субъектами малого или микропредпринимательства и не подвергаются государственному контролю.

В рамках снижения админист­ративного давления на бизнес с 2011 года с сотрудниками органов противопожарной службы не согласовывают проектную документацию строящихся объектов. Действует мораторий на проверки бизнеса. С 2016 года представители противопожарной службы не участвуют в комиссиях по приемке объектов в эксплуатацию. Тем не менее Комитет противопожарной службы на постоянной основе анализирует состояние пожарной обстановки в стране. С 2022 года начата работа по возврату компетенции по приемке в эксплуатацию объектов. Это касается высотных объектов выше 28 м и объектов для массового пребывания людей.

Уже проведена процедура анализа регуляторного воздействия по ужесточению контроля и получено положительное заключение Межведомственной комиссии по вопросам предпринимательства при Правительстве. Возможно, со следующего года эта норма будет работать.

Ерлан Турегелдиев также отметил, что по инициативе Министерства по ЧС уже внесены изменения в действующие в этой сфере нормативы.

– Если раньше только здания выше девяти этажей должны были оборудовать средствами противопожарной сигнализации, то с 2021 года все жилые дома независимо от этажности должны оснащаться системами пожарной сигнализации. Опять же – при строительстве это все устанавливается, а, как правило, на практике, при покупке квартиры, хозяева в ходе ремонта сигнализацию демонтируют. В соответствии с Конституцией жилище неприкосновенно. Инс­пектор в квартиру не может зайти для проверки. Таким образом, нарушения, если они имеют место в квартире, остаются неустраненными, – подчеркнул Ерлан Турегелдиев.

Порой на лестничных маршах курят и выкидывают окурки в лифтовые, вентиляционные или мусоросборные шахты, где большой доступ кислорода, хорошо вентилируемые пространства и, соответственно, скорость распространения огня высокая. В пожаре на «Аккенте» электрическая шахта, вентилируемая снизу доверху, как раз таки и способствовала быстрому распространению задымления.

Другими словами, очень многое зависит и от самих жильцов, от их отношения к вопросам пожарной безопасности.

#соцсети #Алматы #пожар #ЖК #человейники #пожарники

Популярное

Все
В Восточном Казахстане суд оштрафовал ряд строительных компаний за незаконное привлечение средств дольщиков
Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-Казахстанской области: на соснах в местной Имантау-Шалкарской курортной зоне появились… электрические розетки
Во главе угля
Чтоб тариф не бил по кошельку
Мелочь, но неприятно
Рукой касаясь клавиш черно-белых…
Цена репутации
Под зорким оком экоактивистов
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева проходит выставка «Светя другим, сгораю сам», посвященная медицинским работникам
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Не служивших в армии освободят от необходимости получения военных билетов – Минобороны РК
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Мужчину насмерть завалило землей в траншее в Акмолинской области
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Демонстративное неуважение и осквернение религиозных святынь подрывает доверие и диалог между государствами, которые необходимы для мирного сосуществования и сотрудничества
На полях Жамбылской области началась уборочная страда
Горящие коттедж и автоцистерны тушат в Астане
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Глава администрации города Байконыра, существующего в условиях аренды РФ, заверил горожан, что зимой в их домах будет тепло
Еще 11,5 тысячи электромобилей на льготной основе могут ввезти в страну казахстанцы
Двое казахстанцев вернулись из Таиланда с лихорадкой денге
Мошенническую схему с "обналичиванием" кредитов выявили в ВКО
Трое в масках напали на пункт приема металла в Актобе (видео)
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"

Читайте также

Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-К…
В Восточном Казахстане суд оштрафовал ряд строительных комп…
Казахстанские ремесленники попросили поддержки у МИИР
Ярмарка вакансий пройдет в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]