Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
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Айгуль Турысбекова
Весь Казахстан был в шоке, наблюдая расходящиеся в Сети кадры, на которых жильцы горящего дома в панике бросали детей из окон с огромной высоты и прыгали за ними сами, а спасатели и неравнодушные люди ловили их у самой земли, растянув простыни и матрасы. Несмотря на оперативность огнеборцев, одна женщина, к сожалению, погибла, вторая находится в реанимации. Всего пострадали 49 человек.