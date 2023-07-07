Пожар в Баянаульском заповеднике вспыхнул из-за молнии

В МЧС объяснили, что возгорание началось из-за грозы.

Фото пресс-службы МЧС РК

Огнеборцы ликвидировали пожар на территории Баянаульского государственного национального природного парка, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сегодня, в 06:55, потушен огонь в Баянаульском заповеднике.

Общая площадь пожара составила 4,7 га. Причиной возгорания стал грозовой разряд.

Напоминаем, что 6 июля, в 16:10, на пульт 112 поступило сообщение о том, что на территории Баянаульского государственного национального природного парка произошло возгорание сухой травы и кустарников.

В тушении были задействованы силы и средства ДЧС: 6 сотрудников и одна единица техники. Из лесхоза - 23 человека и 7 единиц техники, а также один авиаборт.