Пожар в многоэтажке Павлодара: девочка с балкона звала на помощь

В МЧС сообщили о пожаре в одном из жилых домов Павлодара, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, 31 января в Павлодаре в 4-х комнатной квартире на 7 этаже загорелся балкон, также от воздействия высокой температуры в спальне стали плавиться натяжной потолок, пластиковая оконная рама и балконная дверь.

Огнеборцы эвакуировали по лестничному маршу 13 человек, из них четверо детей.