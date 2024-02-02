Пожар в многоэтажке Павлодара: девочка с балкона звала на помощь
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В МЧС сообщили о пожаре в одном из жилых домов Павлодара, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Согласно информации, 31 января в Павлодаре в 4-х комнатной квартире на 7 этаже загорелся балкон, также от воздействия высокой температуры в спальне стали плавиться натяжной потолок, пластиковая оконная рама и балконная дверь.
Огнеборцы эвакуировали по лестничному маршу 13 человек, из них четверо детей.
– С квартиры этажом выше от горящего балкона, огнеборцы с помощью спасательного устройства по лестничному маршу спасли девочку 2013 года рождения. Она находилась дома одна и с балкона звала на помощь спасателей, – рассказали в МЧС.