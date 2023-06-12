Пожарная машина из Караганды сгорела в Семее

Фото пресс-службы ДЧС Карагандинской области

КамАЗ ДЧС из Караганды сгорел во время лесного пожара в Семее, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«При передвижении колонной по сильно задымленной местности, вследствие распространения огня и дыма, сгорел полностью пожарный автомобиль марки КамАЗ-43118, личный состав не пострадал», – рассказали в МЧС.

По информации министерства, сегодня, 12 июня, тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях.

В тушении лесного пожара задействовано порядка 1 500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

Также привлечены 14 вертолетов для осуществления аэровизуального обследования фронта пожара и сброса воды на очаги пожара.