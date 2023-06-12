Ситуация с пожаром в Абайской области на 12 июня

С начала пожара было сброшено более двух тысяч тонн воды.

Фото пресс-службы Минобороны РК

По информации МЧС РК, сегодня, 12 июня, тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях (южная, западная и восточная кромки). Работа по прокладке минерализованной полосы приостановлена в связи с труднодоступной местностью, передает Kazpravda.kz.

В тушении лесного пожара задействовано порядка 1 500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

Также привлечены 14 вертолетов для осуществления аэровизуального обследования фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. С начала пожара всего сброшено более двух тысяч тонн воды.

В связи с изменениями метеоусловий (порывы ветра до 18 м/с) пожар получил распространение в южном направлении от очага пожара (плотное задымление, низовой пожар) в сторону села Талица (жители заблаговременно эвакуированы), для защиты села выставлена пожарная техника.

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов находится на месте для координации тушения пожара.

На телефоны горячей линии поступило 110 звонков. Телефоны горячей линии МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31.

По данным АО "Казгидромет", на 12-13 июня погода прогнозируется без осадков, ожидается ветер северо-западный, северный 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 27-32 градуса жары.

Жителей поселков Булак и Озерки эвакуировали в Семей.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тыс. га, а к вечеру уже превысила 60 тыс. га.

В ходе поисковых работ обнаружены тела 14 человек. Еще одного ищут.

Глава государства поручил Правительству и акимату области Абай оказать всю необходимую помощь семьям погибших.