Пожарные спасли от огня "Жемчужину" Казахстана

Главную природную достопримечательность страны - национальный природный парк "Көлсай көлдері" - отстояли пожарные, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

Спасатели не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали возгорание в "Колсай колдеры".

Возгорание низовой части леса произошло 24 июня. Огонь охватил площадь в 0,08 га.

В тушении были задействованы 128 человек, 23 единицы техники ДЧС, ГНПП "Колсай колдеры", сотрудники лесного хозяйства, пограничного отдела "Жаланаш", пожарных постов МИО, МВД, медицинской службы, ветеринарного отдела.

Общими усилиями пожар был локализован в 07:53, а в 11:45 ликвидирован.