Пожизненный срок грозит напавшим на офис Wildberries в Москве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Людям, напавшим на офис Wildberries в Москве, грозит заключение в колонии вплоть до пожизненного срока, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости, передает Kazpravda.kz.

«Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в материалах дела.

Как подчеркивается в документах, обвиняемые «осознанно» пошли «против общественной безопасности и общественного порядка», совершив это в присутствии сотрудников полиции, что «свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением».

Напомним, в июле стало известно, что владелец Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск о разводе. Она обратилась с иском в суд, предметом которого «являются требования, вытекающие из семейных правоотношений».

Позже, 18 сентября стрельба произошла у входа в офис Wildberries в центре Москвы. Тогда задержали около десяти человек.

После вооруженного конфликта у офиса компании, со-основателя Wildberries Владислава Бакальчука арестовали в Москве на 48 часов. Его обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского.

23 сентября Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию, сообщив об этом у себя в телеграмм-канале. Теперь она Татьяна Ким.