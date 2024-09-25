Пожизненный срок грозит напавшим на офис Wildberries в Москве

Россия
108
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Им грозит пожизненное заключение в колонии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Людям, напавшим на офис Wildberries в Москве, грозит заключение в колонии вплоть до пожизненного срока, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости, передает Kazpravda.kz.

«Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в материалах дела.

Как подчеркивается в документах, обвиняемые «осознанно» пошли «против общественной безопасности и общественного порядка», совершив это в присутствии сотрудников полиции, что «свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением».

Напомним, в июле стало известно, что владелец Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск о разводе. Она обратилась с иском в суд, предметом которого «являются требования, вытекающие из семейных правоотношений».

Позже, 18 сентября стрельба произошла у входа в офис Wildberries в центре Москвы. Тогда задержали около десяти человек.

После вооруженного конфликта у офиса компании, со-основателя Wildberries Владислава Бакальчука арестовали в Москве на 48 часов. Его обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского.

23 сентября Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию, сообщив об этом у себя в телеграмм-канале. Теперь она Татьяна  Ким.

 

 

 

 

 

#стрельба #развод #Wildberries #Бакальчук

Популярное

Все
В Атырау появится дендрологический парк
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Первые стрельбы, первые победители
Более полумиллиона гостей за две недели принял Казахстан
Центр бизнес-отношений в киноиндустрии СНГ постепенно переносится в Казахстан
В Кызылорде проходит праздничный марафон, посвященный Дню города
Дать работу местным кадрам
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
АО «МРЭК» завершило ремонтную кампанию со стопроцентным результатом
В области Жетысу две гидроэлектростанции построят на реке Баскан
Ученые и садоводы-практики ищут возможности для увеличения числа садов с алматинским апортом
Ядерные реакторы поколения III+ имеют высочайшую степень защиты
Alstom: от тягового трансформатора до электровоза
С начала года в ЗКО в собственность государства возвращено около 63 тыс. га сельскохозяйственных земель
Ключ к устойчивому развитию
Аральских учителей вызвали на ковер
В Астане проходит выставка работ знаменитого скульптора
На фестивале DosStar представили интернациональную постановку «Принцессы цирка»
Театр им. Райымбека Сейтметова открыл XXV юбилейный сезон
Конфеты с «сюрпризом» пытались передать на зону
Труба пока не готова
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Как проверить сертификат качества на продукцию и услуги halal
Солнце – это тоже ядерный реактор
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Большое путешествие на маленьких авто
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Джеки Чан примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Париже
Нацбанк объявил о продаже коллекционных монет WORLD PAINTING
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал Кошанов
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Экс-сотрудницу банка экстрадировали из России в РК
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства

Читайте также

Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию
Со-основателя Wildberries арестовали в Москве
Стрельба произошла у входа в офис Wildberries в центре Моск…
В России введут добровольную позитивную маркировку видеоигр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]