Институт Евразийской интеграции (ИЕИ) представил результаты социологического исследования, которое традиционно проводится в конце года с целью изучения состояния публичной политики, уровня институционального доверия и общественных настроений в Казахстане.

Как сообщил руководитель депар­тамента научно-теоретического анализа и методологического обеспечения Института Евразийской интеграции Арман Ешмуратов, итоги опроса были структурированы по нескольким направлениям: интерес к общест­венно-политической повестке в стране; каналы медиапотреб­ления и уровень доверия к источникам информации; оценка общественно-политической и экономической ситуации; оценка работы Главы государства, а также узнаваемость полити­ческих партий.

– Результаты опроса фиксируют устойчивый интерес граждан к общественно-политической повестке. Более 52% респондентов регулярно отслеживают информацию о политической и экономической ситуации в стране, – отметил эксперт ИЕИ.

Что касается предпочитаемых каналов получения информации, то, как показал опрос, в качестве основных источников новостей респонденты чаще всего выбирают телевидение (52,7%) и социальные сети, Инстаграм (51,2%). Также в структуре медиапотребления большое место занимают такие каналы, как TikTok (39,7%), WhatsApp (33,5%), интернет-ресурсы и информационные агентства (29,7%), YоuTube (26,7%).

По словам Армана Ешмуратова, эти данные отражают стабильные тенденции в формировании моделей гибридного медиапотребления. Несмотря на то, что телевидение пока уверенно сохраняет свою востребованность, новые медиа наращивают позиции за счет оперативности, краткости, разнообразия форма­тов и высокой вовлеченности аудитории.

– Примечательно, что наряду с цифровыми ресурсами заметное место сохраняют межличностные формы коммуникации. Поч­ти каждый пятый респондент получает информацию о происходящем в стране от членов семьи и родственников – это 19,4%, а также от друзей, коллег соседей – 18,7%. То есть личное окружение человека может значительно влиять на интерпретацию тех или иных событий, – добавил спикер.

В рамках опроса респондентам также было предложено отдельно оценить уровень доверия к различным каналам коммуникации, то есть каким источникам граждане в наибольшей степени склонны доверять при получении информации о ключевых событиях в стране.

Наиболее высокий уровень доверия оказался у государственных республиканских телеканалов (41,8% опрошенных). На втором месте по уровню доверия расположился Инстаграм (28,9%), за которым следуют частные телеканалы с республиканским охватом (27,5%), а также официальные сайты Президента, Правительства, Парламента (24,8%).

О своем доверии к таким каналам, как YouTube, заявили 20,9% опрошенных, TikTok – 18%, новостным интернет-порталам – 14,9%.

– Данные показывают принципиально важные различия между практиками потребления и оценкой надежности источников информации. Если социальные медиа доминируют в повсе­дневном использовании за счет удобства и оперативности, то телевидение, прежде всего в лице государственных телеканалов, – выигрывает за счет охвата и статуса ретранслятора официальной информации, – обратил внимание ­Арман Ешмуратов.

Отдельный блок социсследования был посвящен оценке направления развития страны, и здесь опрос показал преобладание позитивных установок среди казахстанцев. Почти две трети опрошенных, или 66%, считают, что рес­публика в целом развивается в правильном направлении. Доля респондентов, придерживающихся противоположной точки зрения, составляет лишь 18,5%.

– При этом большая доля критических оценок объясняется и связана с ростом цен на продукты питания и обеспокоенностью уровнем инфляции. То есть общественные настроения чувствительны именно к материальным условиям жизни, – пояснил эксперт ИЕИ. – Отдельного внимания заслуживает восприятие общественно-политической ситуации на региональном уровне.

Подавляющее большинство участников опроса, а это 87,3%, характеризует ситуацию в своих регионах как спокойную, стабильную и благополучную. В оценках экономической ситуа­ции на региональном уровне также преобладают позитивные настроения. Три четверти граж­дан – 75,4% – положительно оценивают текущее состояние экономики своих регионов. Доля респондентов, указывающих на напряженную экономическую ситуацию, составляет 20,4%.

Что касается рейтинга и оценки работы Главы государства, то подавляющее большинство опрошенных – 78,5% – назвали деятельность Президента за последние три месяца эффективной. Потенциал дальнейших позитивных изменений респонденты в первую очередь также связывают с институтом президентства.

– 71,5% респондентов заявили, что именно действующий Президент способен изменить ситуацию в стране к лучшему в ближайшей перспективе. Также надо отметить уровень его электоральной поддержки, который остается стабильно высоким: 77,3% граждан сказали, что проголосовали бы за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева при проведении президентских выборов в ближайшее воскресенье, – озвучил Арман Ешмуратов результаты опроса.

Кроме того, учитывая публичные дискуссии вокруг предстоящей парламентской реформы и повышения роли политических партий, авторы социсследования посчитали важным выяснить уровень узнаваемости имею­щихся в стране политобъединений на данный момент.

Как показали результаты опроса, наиболее высокий показатель демонстрирует партия «Amanat» – 62,4%, далее следуют партии «Ак жол» – 29,7%, «Ауыл» – 29,3%, НПК – 17%, «Respublica» – 15,1%, «Байтак» – 11,7%, ОСДП – 10,3%. По мнению эксперта ИЕИ, осведомленность граждан о партийных брендах зависит как от проводимой ими системной работы, так и от ситуативной активности.