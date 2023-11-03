Позитивные тенденции

Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в СЦК рассказал, что в рамках национального проекта «Комфортная школа» в этом году стартует строительство еще 217 школ с вводом в эксплуатацию до конца 2024 года. Всего по поручению Главы государства в стране планируется строительство 369 комфортных школ на 740 тыс. ученических мест.

Как отметил глава ведомства, по поручению Президента с 1 сентября текущего года организовано бесплатное питание для 1,6 млн учащихся 1–4-х классов в более чем 7 тыс. школ, в том числе в 591 школе способами альтернативных столовых: кейтеринга и буфетного питания. По его словам, координация деятельности по обеспечению детей качественным питанием – одна из приоритетных задач министерства, и на сегодня для ее решения в школах, детсадах и колледжах по стране сформировано 60 мониторинговых групп.

Министр привел данные, согласно которым более трех миллионов детей охвачены дополнительным образованием – это 81,1% от всего числа обучающихся. К слову, в 2020-м их было 63,5%.

– До 2027 года будут открыты 50 детских оздоровительных образовательных центров и 100 крупных объектов дополнительного образования. Данные подходы позволят создать новые возможности для личностного развития и успешной социализации детей с особыми образовательными потребнос­тями и детей из социально уязвимых слоев населения, – сообщил Гани Бейсембаев.

Продолжается и работа по поддержке педагогов. Так, снижена учебная нагрузка до 16 часов, на 100% увеличена зарплата, за присвоенную квалификационную категорию предусмотрены надбавки до 50%. С начала года почти 300 педагогов получили государственные награды. Им вручены премии в размере 1 000 МРП (около 3,5 млн тенге).

– Для отбора и подготовки лидеров-профессионалов, готовых к управлению в быстро изменяющихся условиях, стартовал проект «1 000 лидеров изменений в образовании». В него войдут лучшие педагоги страны, а сильнейшие будут отправлены на зарубежные стажировки по программе «Болашақ», – проинформировал глава ведомства.

Помимо этого с начала года 142 тыс. казахстанских педагогов пройдут курсы повышения квалификации по актуальным образовательным программам. Причем 106 тыс., или почти 70% из них, – сельские педкадры.

Также совершенствуется сис­тема аттестации педагогов. В частности, автоматизируется процесс формирования результатов их деятельности на базе национальной платформы. Теперь вся информация о работе учителя собирается в его личном кабинете. Исключено тестирование по педагогике и методике обучения, учитель будет сдавать тесты только по предмету, который преподает.

Подтверждение квалификационной категории педагога-исследователя и мастера исключается, но будет отслеживаться также посредством национальной платформы. Выпускники педспециальностей, впервые приступающие к профессиональной деятельности либо имеющие перерыв в стаже работы, будут проходить тестирование на диагностику профкомпетенций педагога.

Упомянул министр и о том, что на 50% увеличилась стипендия студентов колледжей. 133 тыс. из них сегодня обучаются по госзаказу.

– В стране действуют 772 организации технического и профессионального образования, в которых учатся 531 тысяча студентов. В целях стимулирования учащихся колледжей с сентября предусмотрено поэтапное увеличение стипендий: на 50% с доведением в 2024 году до 100%. Обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой: стипендией, питанием и проездом, – отметил глава ведомства.

Напомним: до 2025 года предус­мотрен стопроцентный охват молодежи бесплатным обучением по востребованным профессиям. Плановый показатель текущего года на уровне 80% выполнен.