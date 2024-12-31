Права более 2 тысяч учителей нарушали в области Жетісу

Им отказывали в предоставлении неоплачиваемых отпусков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках утверждения идеологии «Закон и Порядок» прокуратура области Жетісу восстановила более 2 тыс. нарушенных конституционных прав учителей и работников образовательных учреждений, сообщает Kazpravda.kz

По информации прокуратуры региона, проверка выявила нарушения в сфере несоблюдения требований Трудового кодекса в 35 средних школах Аксуского района.

Согласно части 3 статьи 97 Трудового кодекса работодатель обязан предоставить неоплачиваемый отпуск продолжительностью до пяти календарных дней по его уведомлению. Однако директоры средних школ отказывали в предоставлении такого отпуска, что противоречит требованиям закона.

По акту прокурорского надзора конституционные права учителей и других сотрудников образовательных учреждений были восстановлены. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, добавили в прокуратуре.