Права трудящихся Казахстана и Узбекистана будут обоюдно защищены
Лаура Тусупбекова
Права трудящихся граждан Казахстана и Узбекистана будут обоюдно защищены в странах пребывания. Соответствующее Соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов ратифицировал Сенат на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечалось ранее в заключении к законопроекту, Соглашение предусматривает взаимодействие и обмен актуальной информацией между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан по вопросам трудоустройства граждан на территориях Республики Казахстан и Республики Узбекистан, в том числе по имеющимся вакансиям для граждан Республики Узбекистан и Республики Казахстан.
"Соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан в области регулирования процесса трудовой миграции и создания благоприятных условий для перемещения рабочей силы между двумя государствами", – говорится в документе.