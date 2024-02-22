Правила маркировки рекламы в соцсетях вступят в силу 2 марта

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Приказ, закрепляющий правила маркировки онлайн-рекламы опубликован на портале «Әділет». Об этом сообщила министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz

Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» был подписан главой государства 10 июля 2023 года. Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в законе является обязательство по маркировке онлайн-рекламы.
 

-  Изученный нами международный опыт показывает, что ведущие страны отмечают важную роль онлайн-рекламы и механизмов ее трансляции на онлайн-платформах, а также предусматривает требования, направленные на повышение прозрачности онлайн-рекламы. Правила прошли положительную оценку на предмет воздействия на бизнес и всецело основаны на текущей практике, распространенной в онлайн-сегменте Казахстана. Формируя данные правила, мы опирались на опыт медиа-субъектов, самостоятельно маркирующих контент, размещаемый на коммерческой основе. Мы, в свою очередь, выступаем за расширение этой здоровой тенденции на все онлайн-пространство Казахстана. Правила вступят в силу 2 марта, - подчеркнула министр.

Так, в соответствии с правилами маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе. Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде, таких как «реклама», «рекламный материал», «партнерский материал», «спонсорский материал», «на правах рекламы», «оплачено спонсором», «на правах PR».

Маркировать социальную рекламу, направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера, и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры) не нужно.
Правила начнут действовать 2 марта текущего года.

#соцсети #реклама #маркировка #правила

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