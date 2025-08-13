Правила представления к госнаградам изменили в Казахстане

Культура
179
Дана Аменова
специальный корреспондент

В частности, дополнены требования к оформлению наградных листов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, обновления направлены на повышение прозрачности, объективности и справедливости при рассмотрении кандидатур на награждение.

В новой редакции Инструкции уточнены ключевые положения, касающиеся оформления документов и критериев оценки заслуг кандидатов.

В частности, дополнены требования к оформлению наградных листов. В них обязательно указываются трудовой путь, конкретные заслуги перед страной и народом, а также сведения об уголовных правонарушениях — вне зависимости от срока их совершения. В отдельных случаях требуется характеристика из органов внутренних дел.

Кроме того, упорядочены требования к награждению многодетных матерей. Награждаются многодетные матери, являющиеся гражданами РК.  При подготовке наградного листа многодетной матери необходимо предоставить заверенную копию паспортов и приложить актуальные фотографии на детей, являющихся гражданами других государств.

Следует отметить, согласно инструкции при изготовлении дубликатов государственных наград драгоценные металлы не используются. Возможность восстановления в правах на государственные награды обеспечивается по ходатайству уполномоченных органов при наличии подтверждающих документов, включая судебные акты.

Принятые изменения направлены на упорядочение процедуры представления к награждению и повышение доверия к институту государственных наград.

#Минкультуры #правила #госнаграды #обновление

