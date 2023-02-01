Правила рассмотрения жалоб омбудсменом утвердили в Казахстане

Уполномоченный по правам человека в Казахстане приказом от 20 января 2023 года утвердил Правила рассмотрения жалоб, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в РК

Согласно правилам уполномоченный и его представители в областях, городах республиканского значения, столице в пределах своей компетенции рассматривают жалобы заявителей, поданные лично или через представителей.

Также для защиты прав гражданина и с его письменного согласия к уполномоченному или к его представителю могут обращаться общественные объединения.

«Жалоба должна содержать сведения о фамилии, имени, отчестве и месте жительства или работе заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия) нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы. К жалобе прилагаются документы и другие материалы, подтверждающие доводы заявителя.

Срок рассмотрения – 15 рабочих дней», – уточняется в сообщении.

Устный прием жалоб (личный прием) проводится по предварительной записи согласно утвержденному графику. При этом может быть принято решение о приеме заявителей без предварительной записи.

Уполномоченный и его представители имеют возможность беспрепятственно посещать и общаться с лицами, находящимися в организациях и учреждениях, оказывающих специальные социальные услуги, обеспечивающих временную изоляцию от общества или предназначенных для исполнения наказания.

«С такими лицами беседа проводится без свидетелей, лично или при необходимости через переводчика, а также с любым другим лицом, которое может предоставить соответствующую информацию.

Проведение бесед с использованием аудиозаписи, фото- и видеосъемок осуществляется с согласия лиц, находящихся в соответствующих организациях и учреждениях. Прослушивание и аудиозапись бесед уполномоченного иными лицами запрещены.

Вместе с тем с согласия заявителя прием может осуществляться посредством видеоконференцсвязи», – детализировали в аппарате омбудсмена.

Приказ вводится в действие с 10 февраля 2023 года.