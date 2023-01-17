Правила въезда и пребывания иммигрантов изменили в Казахстане

Внесенные изменения в правила будут распространяться на иностранцев, въехавших в Казахстан с 27 января 2023 года.

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В Министерстве внутренних дел РК сообщили об изменении правил въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

Согласно введенным изменениям в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстан, иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в РК 30 дней, но в течение 180 дней (шести месяцев) общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней.

Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней.

В министерстве пояснили, что в прежней редакции правил данный вопрос не был урегулирован, и иностранцы могли по истечению срока пребывания выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, тем самым "обновить сроки пребывания".

Данные правила, ограничивающие пребывание в стране, не будут действовать для иностранцев, которые оформили в период своего пребывания разрешение на временное проживание или визу.

Правила приведены в соответствие с действующей статьей 6 Закона РК "О миграции населения", согласно которой срок временного пребывания в Казахстане иммигранта, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

В МВД отметили, что в международной практике действуют аналогичные требования. В частности, граждане Казахстана могут пребывать на территории Грузии не более 90 дней в течении 180 дней. Такие же правила действуют для казахстанцев в Беларуси, России и Украине.

Согласно Закона РК "О правовых актах" действие нормативно-правового акта не распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие. Таким образом внесенные изменения в правила будут распространяться на иностранцев, въехавших в Казахстан с 27 января 2023 года.

В случае установления при въезде в Казахстан факта превышения установленного и разрешенного срока пребывания, Пограничная служба ограничивает въезд в страну согласно статьи 48 Закона РК "О миграции населения", добавили в МВД.