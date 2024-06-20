Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту изменят в РК

Проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 июля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало поправки в Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту, сообщает Kazpravda.kz

Документ предусматривает оказание государственной услуги через портал электронного правительства, а также через платформу migration.enbek.kz.

Также предлагается ввести механизм уведомления при смене трудовым иммигрантом работодателя.

Указаны страны, граждане которых смогут получать разрешения для работы в домашнем хозяйстве.

Конкретизированы суммы оплаты индивидуального подоходного налога в соответствии с Налоговым кодексом.

Упрощен механизм выдачи разрешения трудовым иммигрантам сроком до 12 месяцев, а также определены основания отказов в выдаче и продлении разрешения.

Подробнее с Правилами можно ознакомиться на портале «Открытые НПА» по ссылке.