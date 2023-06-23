Правильный отдых

Всего сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям установили 167 знаков на «диких» берегах рек и озер. Как отметили в ДЧС, все несчастные случаи на воде за последние годы произошли как раз на таких несанкционированных пляжах. Дно водоемов здесь не обследовано водолазами, а купающихся, особенно детей, может подхватить течение или затянуть водоворот. И помочь в такой момент некому – рядом нет ни спасательного поста, ни медиков.

– Статистика говорит сама за себя, – отметила руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова. – В прошлом году за купальный сезон утонули семь человек, в этом году уже две жертвы, в том числе ребенок. Люди купались на стихийных пляжах, несмотря на красноречивые знаки.

В целях профилактики несчастных случаев спасатели приступили к патрулированию вместе с полицейскими и волонтерами. Только за семь июньских дней 18 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил общего водопользования, а также распитие спиртных напитков в общественных местах. Спасатели организовали патрулирование на моторках и катерах самых популярных мест отдыха с береговой линией общей протяженностью 110 км. Как заключили в департаменте, ежегодно в летний период чеэсники переходят на усиленную службу. Главная задача – не допустить несчастных случаев на воде.