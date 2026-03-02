Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда обсудили вопросы развития инвестиционного сотрудничества и финансирования инфраструктурных и социально значимых проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе встречи обсуждены проекты в сферах транспорта и логистики, ЧС, развития цифровых технологий, жилищного рынка, «зеленого» финансирования и др. Отмечен потенциал развития сотрудничества в области искусственного интеллекта, строительства дата-центров, проведения оптоволоконных магистралей, цифровизации транспортных коридоров и таможенных процедур. Рассмотрен ход реализации проекта ГЧП по строительству университетской больницы на 300 коек в Караганде для подготовки кадров и проведения научных исследований с трансфертом результатов в практическое здравоохранение.

Премьер-министр подчеркнул, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев придает особое значение всестороннему взаимодействию с Азиатским банком развития – одним из ключевых партнеров Казахстана по модернизации инфраструктуры. Сотрудничество ориентировано на трансформацию экономического развития с упором на качественный рост и повышение благосостояния населения.

Президент Азиатского банка развития Масато Канда высоко оценил проводимую Казахстаном работу по структурным реформам, включая повышение устойчивости финансового сектора, а также выразил заинтересованность в поддержке масштабной цифровизации секторов экономики.

Между Правительством РК и Азиатским банком развития подписан Меморандум о взаимопонимании по реализации 15 перспективных проектов на общую сумму около $5,5 млрд в период с 2026 по 2029 годы. Документ открывает возможности для реализации новых масштабных проектов в экономике. В частности, запланированы инициативы по таким направлениям, как региональная взаимосвязанность, повышение устойчивости к стихийным бедствиям, управление водными ресурсами, развитие ЖКХ, жилищного рынка РК и др. Также АБР будет продолжено финансирование частного сектора, в том числе проектов в сфере АПК, транспорта и логистики и др.

Кроме того, между АО «НК «ҚазАвтоЖол» и АБР подписан договор по проекту строительства обходной дороги протяженностью 102 км вокруг города Сарыагаш с выходом на Узбекистан через пункт пропуска им. Б. Конысбаева. Новая дорога позволит вывести транзитный поток за пределы населенного пункта, что обеспечит безопасность жителей, ускорит автомобильное сообщение и повысит эффективность торговли между Казахстаном и Узбекистаном.