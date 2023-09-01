"Правительство предложит решения, устраивающие общество" – Саткалиев о референдуме по строительству АЭС

Энергетика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Специалистам также предстоит определить формулировку вопроса, который будет вынесен на всеобщее голосование.

Фото: sk.kz

В ходе своего послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на общенациональный референдум вопрос строительства или отказа от возведения атомной электростанции (АЭС). Министерство энергетики заверило, что совместно с другими госорганами, депутатами парламента, экспертами отрасли и общественными активистами в ближайшее время проработает все возможные детали реализации данного поручения президента и другие аспекты и представит общественности подробную информацию, сообщает Kazpravda.kz.

Специалистам также предстоит определить формулировку вопроса, который будет вынесен на всеобщее голосование. О сроках проведения референдума будет сообщено дополнительно.

«Я думаю, референдум в первую очередь направлен на то, чтобы казахстанцы высказались за необходимость развития данных технологий, а правительство предложит со своей стороны те решения, которые будут устраивать общество», - отметил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев.

Напомним, 22 августа в селе Улькен Жамбылского района Алматинской области состоялись публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС.

На обсуждениях местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе и отметило ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий. Однако известный экологический активист Мэлс Елеусизов усомнился в целесообразности строительства АЭС вблизи озера Балхаш, сказав что это может привести к гибели уникального водоема.

Некоторые общественные деятели выступили с инициативой о проведении дополнительных обсуждений в других близлежащих регионах с целью обеспечения прозрачности и открытого диалога с общественностью, учета мнений и интересов всех заинтересованных сторон.

Озвучивая послание народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо продолжить всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу и вынести его на общенациональный референдум.

#Саткалиев #референдум #строительство АЭС

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