Начались публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС в Алматинской области

Энергетика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Прямо сейчас проходят публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС в селе Улкен Алматинской области. Какие вопросы будут озвучены на повестке, рассказали в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, для выявления отношения местного населения по строительству АЭС в Алматинской области, акимат региона инициировал публичные обсуждения по данному вопросу, назначенные на сегодня, 22 августа, в 11:00. 

Минэнерго напомнило, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района для строительства АЭС была рекомендована территория села Улкен Жамбылского района Алматинской области. Результаты исследований были рассмотрены и одобрены на заседании межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли РК в мае прошлого года.

В обсуждениях планируется затронуть вопросы экологии, здоровья, влияние природно-климатических факторов на АЭС, экономические факторы, развитие инфраструктуры, влияние АЭС на развитие малого и среднего бизнеса.

В ходе мероприятия граждане могут задать любые интересующие вопросы, в том числе по безопасности технологий и социально-экономическим аспектам строительства АЭС.

В слушаниях принимают участие: жители региона, СМИ, Общественный совет Алматинской области, Министерство энергетики РК, акимат Алматинской области, РГП «Национальный ядерный центр РК», РГП «Институт ядерной физики», ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», Научно-технический центр безопасности ядерных технологий, Ядерное общество Казахстана, а также отраслевые эксперты в сферах экологии, сейсмики, безопасности, энергетики, инфраструктуры, МСБ и др.

В ведомстве отметили, что данные публичные обсуждения не являются общественными слушаниями, проводимыми согласно Экологическому кодексу РК. Общественные слушания должны быть проведены позднее, на этапах экологической оценки проекта после разработки проектной документации, пояснили в госоргане.

#строительство #АЭС #публичные обсуждения

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