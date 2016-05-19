Правительство РК отчиталось об исполнении республиканского бюджета за 2015 год
Ксения Воронина
Правительством Республики Казахстан презентован отчет об исполнении республиканского бюджета за 2015 год. Итоги в Мажилисе Парламента РК перед депутатами и СМИ подвел министр финансов РК Бахыт Султанов, передает Kazpravda.kz.
Так, по данным Минфина, за 2015 год в республиканский бюджет поступило 6 251,1 млрд тенге, или 105,6 % к плану.
"Основная часть, или 98,2%, в общем объеме поступлений пришлась на доходы, которые составили 5 806,7 миллиарда тенге (105,7% к плану), из них налогов – 3 332,9 миллиарда тенге, или 110,6%, неналоговых – 162,7 миллиарда тенге, или 107,5%, поступлений от продажи основного капитала – 8,7 миллиарда тенге, или 89,9%, и от трансфертов поступило 2 632,4 миллиарда тенге, или 100%", – проинформировал Султанов.
Расходы республиканского бюджета за 2015 год составили 7 163,2 млрд тенге, или 99,8% к плану. По сравнению с 2014 годом расходы выросли на 93,5 млрд тенге.
Министр финансов отметил, что приоритетом бюджетной политики в области расходов было первоочередное финансирование социальных обязательств. Выплаты пенсий, социальных пособий и заработной платы работникам бюджетной сферы, предусмотренных в республиканском бюджете на 2015 год, финансировались своевременно и в полном объеме.
"Расходы на социальные нужды составили 2 819,3 миллиарда тенге. В 2015 году их доля в расходах республиканского бюджета увеличилась и составила 39,4%. При этом на образование было в 2015 году израсходовано 444,0 миллиарда тенге, на здравоохранение – 657,5 миллиарда тенге, социальную помощь – 1 612,7 миллиарда тенге, на культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 105,0 миллиарда тенге", – отчитался Султанов.
Наряду с социальными расходами, высокий уровень затрат бюджета приходится также на инфраструктурные и индустриальные проекты, развитие сельского хозяйства.
"Так, на жилищно-коммунальное хозяйство было израсходовано 256 миллиардов тенге, на топливно-энергетический комплекс и недропользование – 79,9 миллиарда тенге, на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и на охрану окружающей среды – 240,8 миллиарда тенге, на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность – 13,8 миллиарда тенге и на транспорт и коммуникации – 25,6 миллиарда тенге", – сказал глава Минфина
Дефицит республиканского бюджета сложился ниже планового уровня, составив 912,1 млрд тенге.