Правительство усиливает контроль за рынком ГСМ

Нефть и Газ
157

В случае выявления нарушений будут применяться соответствующие меры реагирования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное совещание, посвященное вопросам дальнейшего повышения эффективности работы на рынке нефтепродуктов. Участники обсудили текущие результаты и дополнительные шаги по улучшению механизмов контроля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

На совещании Роман Скляр подчеркнул, что внутренний рынок стабильно обеспечен необходимыми объемами ГСМ, работа НПЗ и логистики идет в штатном режиме. Вместе с тем, учитывая значительную разницу цен на ГСМ с соседними странами, системная работа по недопущению незаконного вывоза топлива из страны продолжится. Ответственным органам поручено продолжать профилактические и контрольные мероприятия в плановом порядке.

Правительством уточнены задачи по совершенствованию оперативных механизмов взаимодействия на границе и внутри страны. Координация между МВД, АФМ, таможенными и пограничными подразделениями усиливается для обеспечения оперативного обмена информацией, предупреждения нарушений и повышения дисциплины на рынке.

Также Министерству энергетики поручено продолжить работу по цифровизации сектора. Оснащение нефтебаз приборами учета и передача данных в режиме реального времени остается одним из ключевых направлений. Подготовленные поправки в законодательство призваны закрепить современные требования к отрасли и обеспечить единый стандарт учета нефтепродуктов.

Роман Скляр отметил, что Правительство последовательно обеспечивает прозрачность и устойчивость рынка ГСМ, а также своевременное снабжение внутреннего рынка. В случае выявления нарушений будут применяться соответствующие меры реагирования.

Подводя итоги, первый заместитель Премьер-министра подчеркнул, что стабильность функционирования рынка нефтепродуктов, контроль за его прозрачностью и обеспечение энергетической безопасности страны продолжают оставаться приоритетом. Государственные органы и далее будут осуществлять полный мониторинг движения ГСМ от НПЗ до конечной точки реализации.

#рынок #ГСМ

