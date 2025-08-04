Правительство выделило 2,5 млрд тенге на тепломагистрали Уральска

Правительство
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В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению граждан бесперебойным теплом в стране ведется системная модернизация инфраструктуры

Фото: пресс-служба правительства

Из резерва Правительства выделено порядка 2,5 млрд тенге на завершение реконструкции 3,9 км магистральных тепловых сетей г. Уральска Западно-Казахстанской области. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Строительно-монтажные работы по проекту реконструкции тепломагистрали № 2, от коллектора ТЭЦ до опуска в районе ТЦ «Сити Центр», начались в 2024 году. Данный участок тепломагистрали введен в эксплуатацию в 1987 году. За этот период подъемные железобетонные конструкции, запорная арматура подверглись серьезному износу. 

По данным акимата области, реконструкция на участке будет завершена до начала отопительного сезона 2025-2026 гг.

Реализация проекта позволит снизить износ тепловых сетей, увеличить пропускную способность подачи горячей воды и сократить эксплуатационные затраты. 

В целом протяженность тепловых магистральных сетей  Уральска составляет 249 км. Ввод в эксплуатацию был осуществлен в 70-80 годах прошлого века. В настоящее время износ составляет 50%. Модернизации инфраструктуры уделяется особое внимание. Ремонтные работы продолжаются.

#уральск #деньги #Правительство #теплосети

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