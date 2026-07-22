Правительство выделило 3 млрд теңге на строительство ограждающей дамбы на озере Алаколь

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В рамках исполнения поручений Главы государства по развитию водохозяйственной инфраструктуры из резерва Правительства выделено 3 млрд теңге на реализацию проекта по строительству ограждающей дамбы озера Алакөль области Жетісу.

Выделенные средства будут направлены на строительство защитной дамбы протяженностью 6 км. Из них 2,5 км приходится на село Көктұма, 3,5 км – на село Ақши. Ранее, в 2025 году, на протяжении 1,7 км уже были выполнены укрепительные, земляные и бетонные работы, а также завершены работы по устройству габионных конструкций. Выделенные средства позволят укрепить береговую линию и систему переноса и перераспределения наносов озера Алакөль.

Создание защитной инфраструктуры также будет способствовать развитию туристического потенциала региона. В течение последних двух лет в шести областях Казахстана – Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской – построено и укреплено 243 км защитных дамб и сооружений.

Правительство держит на постоянном контроле реализацию проектов, направленных на развитие водной и туристической инфраструктуры, сохранение природных ресурсов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития регионов страны.