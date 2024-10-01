Правительство Японии во главе с Кисидой ушло в отставку в полном составе

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Во второй половине дня состав нового правительства будет утвержден императором Нарухито

Фото: KIMIMASA MAYAMA/ТАСС

Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе перед созданием нового кабинета, который сформирует следующий премьер Сигэру Исиба. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Позднее парламент соберется на внеочередную сессию, в ходе которой Исиба, ставший по итогам выборов 27 сентября новым председателем правящей Либерально-демократической партии, будет избран премьер-министром. Эта политическая сила вместе со своим партнером по коалиции партией «Комэйто» располагает большинством в обеих палатах законодательного органа.

По данным многочисленных источников местных СМИ, свои места в правительстве сохранят генсек кабмина, «второй человек» в правительстве Ёсимаса Хаяси, выступивший конкурентом Исибы на выборах главы ЛДП, а также министр государственных земель, инфраструктуры и транспорта Тэцуо Сайто, который представляет в правительстве «Комэйто».

Главой оборонного ведомства в правительстве Исибы, как ожидается, станет Гэн Накатани, который уже был министром обороны в 2014-2016 годах при ныне покойном экс-премьере Синдзо Абэ, а главой МИД - также экс-министр обороны Такэси Ивая.

Министром финансов, как ожидается, станет бывший генсек кабмина Кацунобу Като, министром экономики, торговли и промышленности - Ёдзи Муто, который ранее был замглавы этого ведомства.

Ожидается, что министрами станут в общей сложности 13 человек, которые ранее не занимали должностей такого уровня. До формирования нового правительства прежний кабмин будет исполнять свои обязанности.

Во второй половине дня состав нового правительства будет утвержден императором Нарухито.

#Правительство #Япония #отставка

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