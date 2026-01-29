Президент Международного фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова высоко оценила закрепление норм о защите свободы слова и творчества в новой Конституции Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Скрин с видео t.me/konstituciyalikreforma

Свое мнение она высказала на пятом заседании Комиссии по Конституционной реформе.

Карлыгаш Джаманкулова отметила, что свобода слова дает гражданам возможность своевременно получать объективную, полную и правдивую информацию, необходимую для принятия жизненно важных решений, и одновременно может рассматриваться как инструмент, защищающий государство от системных ошибок.

«Свобода слова становится процедурным условием верховенства права и соблюдения принципа «Закон и порядок», провозглашенных в новой редакции преамбулы Конституции», – сказала она.

Президент фонда «Әділ сөз» обратила внимание, что наравне с защитой свободы слова новая редакция Конституции защищает свободу творчества и расширяет эти понятия, включая научное, техническое и все виды художественного творчества.

«Эти гарантии должны и идут рука об руку с защитой интеллектуальной собственности. Это особенно важно в цифровую эпоху», – отметила Карлыгаш Джаманкулова.

По ее словам, за гражданами закрепляется право получать и распространять информацию, но это право не должно посягать на права и достоинство других людей, на общественную мораль и общественный порядок.

«Ограничения допускаются только ради целей, признанных Конституцией и международным правом, без размытых и двусмысленных интерпретаций. Хочу подчеркнуть, что цензура запрещена», – сказала она.

Карлыгаш Джаманкулова также высказалась о закреплении в Конституции понятий, относящихся к духовно-нравственным ценностям общества. По ее мнению, речь должна идти о тех объектах, которые прямо закреплены в законах. Это позволит избежать правовой неопределенности.

В заключение она добавила, что гарантированное обеспечение свободы слова, свободы мысли и творческой свободы на уровне Конституции станет прочной основой процветания казахстанского общества.