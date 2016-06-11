​Правовед, ученый, журналист

Показательной в данном случае можно назвать борьбу с коррупцией, считает наш собеседник. Поскольку что бы ни делало государство, какие бы меры ни принимало в отношении взяточников и взяткодателей, мало что изменится, если не повысится сознательность самих граждан. Ведь многое зависит от их умения сказать «нет», от их желания сделать все в рамках закона, чтобы не приходилось «ни с кем за это рассчитываться».

– Я занимал различные должнос­ти, в том числе и руководящие, но никогда не использовал «блатные» связи, – рассказывает М. Башимов. – И мне приятно осознавать, что все, чего я достиг, – добился честным трудом.

А достиг Марат Советович к своему 50-летнему юбилею, надо сказать, немалого. Будучи членом Общественного совета при МИД РК, заместителем председателя экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте, членом Межведомственной комиссии при Правительстве по законопроектной деятельности, административному и гражданскому законодательству, Комиссии по развитию телерадиовещания при Правительстве РК и других общественно-политических и правовых структур, он одновременно – один из ведущих политологов и экспертов права республики.

За его плечами более 150 научных публикаций, десятки дипломов и сертификатов от ведущих вузов планеты, куда выезжал он в разные годы на повышение квалификации. Милан, Рим, Флоренция в Италии, Тюбинген, Гейдельберг, Карлсруэ, Бонн в Германии, Будапешт в Венг­рии, Нью-Хейвен в США, Кембридж в Великобритании, София в Болгарии – это лишь неполный список тех городов и стран, где он смог побывать в рамках обмена опытом по вопросам юриспруденции.

Неудивительно, что заслуги М. Башимова, дважды окончившего МГУ им. Ломоносова по специаль­ностям «история» и «правоведение», признают сегодня и в соседней России. Он – член Российской ассоциации международного права в Москве, совмещает эту деятельность с членством в Академии европейского права в Будапеште.

– Я вообще долгое время работал в Москве, можно сказать, начинал там свою трудовую деятельность, – говорит наш собеседник. – Занимался наукой, был даже заведующим секретариата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Но в какой-то момент вдруг понял, что накопившийся опыт и знания я должен передать нашей молодежи, студентам, которым еще предстоит строить Казахстан будущего.

Так было принято решение вернуться на родину. А затем… Доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Евразийского университета им. Гумилева, заведующий секретариатом Комитета по социально-культурному развитию аппарата Сената Парламента РК, доцент юридического института Астаны – Высшей школы права «Әділет», директор административно-правового департамента Министерства образования и науки РК, начальник Академии финансовой полиции... Жизнь по-новому забила ключом – новые встречи, новые знания и открытия.

– Мне такая бурная деятельность всегда нравилась, я вообще не могу сидеть без дела. Вокруг столько всего непознанного и интересного, поэтому нельзя терять ни минуты – человек ведь только тогда живет, когда чем-то занимается и когда стремится к чему-то еще не достигнутому, – рассуждает Марат Башимов. – Устаешь, конечно, ведь когда человек добросовестно читает лекции, он и выкладываться должен на все сто процентов. Но у каждого есть свои способы релаксации. Я, например, люблю читать, особенно русскую классику. Бывает, что перечитываю одни и те же произведения, и это, действительно, снимает усталость.

Немаловажным в своей работе Марат Башимов также считает тот факт, что результаты его деятельности приносят кому-то пользу. Большая часть бывших учеников Марата Советовича сегодня «ушла» в госслужбу, многих можно увидеть на руководящих должностях, в науке. Отрадно при этом, что и они не забывают учителя.

– Многие поддерживают связь, общаемся через социальные сети, – поясняет М. Башимов. – Кстати, меня уже даже именуют блогером (смеется), так что и я, как видите, шагаю в ногу со временем. О чем пишу? О жизни, о нашей казахстанской реальности, о том, как наши люди ценят стабильность, спокойствие и согласие между народами.

По словам М. Башимова, эта тема стала особенно актуальной сегодня в связи со случившимися событиями в Актобе. Но судя по откликам подписчиков, можно быть уверенными в том, что большинство людей все же трезво смотрят на вещи и готовы приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить мир и спокойствие на нашей земле.

К слову, о мире без войны вчера говорили и участники Клуба главных редакторов, организовавшие заседание «круглого стола» по проб­лемам ядерной безопасности на планете. Эксперты, представители государственных органов – министерств и ведомств, ученые, представители НПО, СМИ и общественности выразили поддержку инициативам Нурсултана ­Назарбаева, высказанным в ходе 4-го саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне.

Свою позицию здесь озвучили председатель Общественного совета МИД РК, депутат Сената Парламента Бырганым Айтимова, вице-министр иностранных дел Роман Василенко, которые вместе с другими участниками заседания позже поздравили с юбилеем Марата Башимова – своего коллегу, отзывчивого и надежного друга, открытого и талантливого ученого.