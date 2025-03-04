Праздничная сельхозярмарка пройдет в Астане

Сельское хозяйство,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Мероприятие продлится в течение трех дней 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице 7, 8 и 9 марта будет проходить праздничная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Также в честь международного женского дня 8 марта на ярмарке будет проводиться масштабная реализация широкого ассортимента цветочной продукции. 

Мероприятие будет проходить 7, 8 и 9 марта с 10:00 утра до 22:00 вечера в торгово-развлекательном центре «Koktal» по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а.

#Астана #праздник #акимат #сельхозярмарка

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