Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома

На телеканале "Хабар" сегодня стартует грандиозный телемарафон. Более 150 артистов выступят на нем, передает Kazpravda.kz.

Праздничный телемарафон стартует 24 октября в 16:00 часов. Масштабное праздничное мероприятие будет транслироваться в течение четырех часов на телеканале "Хабар" в формате телемоста. Ключевыми точками подключения станут концертные площадки в трех мегаполисах страны: Астана, Алматы и Шымкент.

Мега проект пройдет под девизом "Объединяя мегаполисы", в котором примут участие более 150 звезд казахстанской эстрады и именитые творческие коллективы.

Своим выступлением зрителей порадуют: Майра Мухамедкызы, Курмаш Махан, Жубаныш Жексенулы, Мадина Садвакасова, Айдана Меденова, Дастан Оразбеков, Макпал Исабекова, Серик Ибрагимов и многие другие популярные артисты. Ведущие проекта: Айгуль Мукей и Сырым Кашкабаев, Еркебулан Дайыров и Ольга Спирина, Ляйля Султанкызы и Кирилл Мейстер. В рамках телемарафона зрителей ждут интервью с видными деятелями культуры и искусства, интересные сюжеты и прямые включения из разных концертных площадок.

Цель телемарафона – популяризация празднования Дня Республики, патриотизма и любви к Родине.