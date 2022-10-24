Культура

Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома

На телеканале "Хабар" сегодня стартует грандиозный телемарафон. Более 150 артистов выступят на нем, передает Kazpravda.kz. 

Праздничный телемарафон стартует 24 октября в 16:00 часов. Масштабное праздничное мероприятие будет транслироваться в течение четырех часов на телеканале "Хабар" в формате телемоста. Ключевыми точками подключения станут концертные площадки  в трех мегаполисах страны: Астана, Алматы и Шымкент. 

Мега проект пройдет под девизом "Объединяя мегаполисы", в котором примут участие более 150 звезд казахстанской эстрады и именитые творческие коллективы. 

Своим выступлением зрителей порадуют: Майра Мухамедкызы, Курмаш Махан, Жубаныш Жексенулы, Мадина Садвакасова, Айдана Меденова, Дастан Оразбеков, Макпал Исабекова, Серик Ибрагимов и многие другие популярные артисты.  Ведущие проекта: Айгуль Мукей и Сырым Кашкабаев, Еркебулан Дайыров и Ольга Спирина, Ляйля Султанкызы и Кирилл Мейстер. В рамках телемарафона зрителей ждут интервью с видными деятелями культуры и искусства, интересные сюжеты и прямые включения из разных концертных площадок.

Цель телемарафона – популяризация празднования Дня Республики, патриотизма и любви к Родине. 

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