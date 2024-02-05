Праздник для сельчан

В полностью оборудованном двухэтажном здании площадью в 8 тыс. квадратных метров будут не только проводить массовые мероприятия, но и работать два десятка различных кружков. Юные акжаровцы, а также жители близлежащих сел смогут посещать занятия по рисованию, вокалу, хореографии, осваивать игру на музыкальных инструментах. В здании расположилась и обновленная библиотека. Постоян­ные рабочие места в ДК обрели 12 человек. Строительство объекта стартовало в апреле прошлого года. В рамках государственной программы «Ауыл – ел бесігі» на него было выделено 856 млн тенге.