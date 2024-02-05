Праздник для сельчан

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Дина Боранбаева

Новый дом культуры на 150 мест распахнул двери в отдаленном селе Акжар Алакольского района области Жетысу.

фото пресс-службы акима Алакольского района

В полностью оборудованном двухэтажном здании площадью в 8 тыс. квадратных метров будут не только проводить массовые мероприятия, но и работать два десятка различных кружков. Юные акжаровцы, а также жители близлежащих сел смогут посещать занятия по рисованию, вокалу, хореографии, осваивать игру на музыкальных инструментах. В здании расположилась и обновленная библиотека. Постоян­ные рабочие места в ДК обрели 12 человек. Строительство объекта стартовало в апреле прошлого года. В рамках государственной программы «Ауыл – ел бесігі» на него было выделено 856 млн тенге.

#село #проект #бюджет #Акжар #дом культуры #Ауыл – ел бесігі

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