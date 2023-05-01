Праздник единства народа отмечает Казахстан

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Сегодня, 1 мая, казахстанцы отмечают праздник единства народа, сообщает Kazpravda.kz.

Указ президента об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана был подписан 18 октября 1995 года.

Целью праздника выступают укрепление стабильности и межэтнического согласия, демонстрация достижений казахстанской модели межкультурного диалога.

Праздник единства народа Казахстана занимает особое место в ряду торжественных дат, поскольку республика является многонациональной. Здесь под одним шаныраком живут представители около 130 национальностей. Для развития их культуры, языка, традиций созданы все необходимые условия.

1 Мая служит олицетворением единства народа страны, символом дружбы, мира и согласия всех тех, для кого Казахстан является Родиной.

Стоит отметить также, что в стране действует уникальный институт межнационального согласия – Ассамблея народа Казахстана (АНК).

1 марта 1995 года вышел указ президента об образовании АНК со статусом консультативно-совещательного органа при главе государства, а 20 октября 2008 года был подписан Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», не имеющий аналогов в мире.

Ежегодно с 1996 года на всей территории республики к 1 Мая проходят праздничные мероприятия – концерты, выставки, шествия, ярмарки, фестивали – по сплочению всех этносов, проживающих в многонациональном государстве.