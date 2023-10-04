Праздник у города, подарки – для всех

К торжеству, помимо традиционных массовых гуляний, в областном цент­ре приурочили сразу ряд социально значимых событий, самым важным из которых стало подключение к природному газу дачного сообщества «Уйтас», где проживают свыше 4 200 человек. Приход в дома голубого топлива в канун наступления холодов стало для них особой радостью. Это не просто тепло, но и настоящий комфорт, чистота и уют в жилищах, подчеркнула в благодарственной речи жительница «Уйтаса» Асия Чукубасова, которая одна воспитывает шестерых детей. Ее дом при содействии акимата города и подрядных организаций подключили к газу бесплатно. Стоит заметить, что ранее в дачное сообщество провели свет и воду, сейчас здесь продолжается работа по строительству и ремонту внутренних дорог.

Как отметил аким области Жетысу Бейбит Исабаев, газификация, наряду с общим развитием инфраструктуры региона, является одним из ключевых поручений Главы государства. До конца нынешнего года доступ к природному газу получат еще более 11 тыс. жителей талдыкорганских массивов, а к 2030 году планируется обеспечить стопроцентную газификацию всей области.

Не менее долгожданный подарок получили еще 25 талдыкорганских семей – им в этот праздничный день торжественно вручили ключи от домов в коттеджном городке «Береке». Все счастливые новоселы – многодетные семьи, стоявшие в очереди на жилье не один год. В ближайший месяц, по заверению местных властей, здесь получат дома еще более десятка семей. В целом же по Талдыкоргану в текущем году ключи от заветных квадратов вручат почти двум тысячам очередников.

В праздновании Дня города постарались учесть интересы самых разных групп населения: на талдыкорганском ипподроме прошли массовые состязания по национальным конным видам спорта, в которых приняли участие более ста скакунов со всей республики.

А для юных гостей праздника у Дворца школьников развернулся настоящий детский городок. На площадках Kinder Fest ребята участвовали в веселых конкурсах, рисовали на асфальте и холстах, пробовали себя в гончарном искусстве и робототехнике, соревновались в эстафетах и, конечно же, пели и танцевали под зажигательные выступления юных талантов. Гвоздем этой части программы стал полутораметровый именинный торт весом 25 кг, который смогли попробовать все желающие.

В парке «Жастар» гала-концерт с участием местных артистов и звезд казахстанской эстрады собрал тысячи зрителей самых разных возрастов. Здесь же прошло награждение семи жителей областного центра званием «Почетный гражданин г. Талдыкоргана» за особый вклад в развитие региона. А завершили масштабное празднование красочный фейерверк и зажигательная дискотека.