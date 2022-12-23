Праздник визуала и магия Кэмерона

Дивный новый мир

13 лет назад вышел первый «Аватар» Джеймса Кэмерона, покоривший сердца зрителей не только прорывными для того времени спецэффектами, но и глубокой философией сюжета. Тогда, в далеких 2009–2010 годах, картина прогремела на весь мир и собрала всевозможные награды: три «Оскара», два «Золотых глобуса», 10 статуэток «Сатурн» и две – Британской академии BAFTA, на счету «Аватара» также победа в номинации «Лучший ЗD-фильм» на Венецианском кинофестивале.

Критиками и зрителями отмечено все: работа режиссера, операторов, актеров, сценарий, визуальные эффекты и музыка. Так что собравший 2,9 млрд долларов «Аватар» по праву стал самым кассовым фильмом в истории.

Кинокартина состоит на 40% из живой съемки и на 60% – из реалистичной компьютерной графики, которой было отведено особое внимание: Кэмерон даже разработал специальную технологию, которая позволяла во время съемок видеть на экранах мониторов компьютерных персонажей вместе с живыми актерами. Именно это внимание к деталям, перерастающее в настоящий перфекционизм, отличает Джеймса Кэмерона, и именно поэтому мы в итоге получаем от него шедевральное кино.

Почему же мы так полюбили эту историю и ее синекожих героев? Казалось бы, красивая картинка, мощнейший для тех времен CGI, экшн, стрельба да и только... Однако не все так просто. Да, режиссер громких «Титаника», «Терминатора», «Чужих» познакомил нас с захватывающим миром планеты Пандора, с ее поражающими глаз пейзажами, флорой и фауной. Но главное – он дал нам пищу для размышлений о том, по какому пути мы, как человечество, движемся, и куда эта дорога нас приведет.

Кэмерон придумал сюжет фильма и написал первую версию сценария еще в 1995 году, выпустить картину на экраны планировал в 1999-м, однако, учитывая сложность и масштабность спецэффектов, бюджет его составил бы около 400 млн долларов – сумма по тем временам космическая, да и не было в то время настолько мощной техники.

К слову, сюжет «Аватара» не так заумен, как в фильмах того же Кристофера Нолана. Бывший морпех Джейк Салли, прикованный к инвалидному креслу, прибывает на базу землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса. Благодаря технологии переноса сознания из одного тела в другое у Джейка появляется возможность очнуться в аватаре, созданном на основе ДНК человека и местного населения, и вновь «обрести ноги».

Находит главный герой, конечно же, и любовь в лице прекрасной Нейтири – дочери вождя племени Оматикайя. Но не это, на самом деле, важно в повествовании «Аватара», ведь именно здесь, на Пандоре, Джейк по-настоящему осознает, что такое Дом. Кэмерон через своего персонажа заставляет и нас, зрителей, прислушаться к философии Оматикайя, понять и в каком-то смысле перенять образ жизни народа На’ви, как это сделал Джейк Салли.

Единение с природой – вот главная нить повествования «Аватара», а любовная линия и метаморфозы главного героя лишь плавно вплетаются в нее. Этот мир – единый организм, и люди в нем занимают свое место, не нарушая баланса. То, о чем на нашей планете сегодня, к сожалению, забыли.

Сердце Пандоры – священное Древо Душ, ветви которого напоминают нейронные связи, что расходятся по всей планете. Оно соединяет народ На’ви с коллективным самосознанием Пандоры – богиней Эйвой. Так каждое растение, животное и человек чувствует планету и осознает связь всего живого. Вкупе с невероятной красоты картинкой такая глубокая философия производит неизгладимое впечатление, погружая зрителя и в повествование, и в этот дивный новый мир, в который невозможно не влюбиться.

Здесь интересно все – от раскидистых ветвей Дерева Дома до Парящих гор, от переливистых птиц Икранов до яркого хищного Турука, от уклада жизни На’ви до их речи и песен. Кстати, язык синекожих жителей Пандоры по заказу Кэмерона создал лингвист Университета Южной Калифорнии Пол Фроммер. На составление одной только грамматики ушло несколько месяцев, позже профессор раздал актерам «Аватара» брошюру «Говорим на На’ви» и обучал их правильному произношению на новом языке, звучащем отрывисто и немного сдавленно. Кэмерон приглашал к сотрудничеству и других экспертов – астрофизиков, профессора музыки, археолога, они рассчитали плотность атмосферы Пандоры, учредили трехчастную структуру ладов в музыке инопланетян.

Большая часть эпизодов фильма с натуральным движением снималась в Веллингтоне (Новая Зеландия), где были возведены огромные декорации, над их конструированием работали 150 строителей-подрядчиков. Но для педанта Кэмерона это далеко не предел, ведь он замахнулся на пять фильмов и не собирается так легко и быстро прощаться с историей народа На’ви. По предварительным данным, бюджет сиквелов доходит до миллиарда долларов. В прокат вышел второй «Аватар», завершены съемки третьего, отснята часть четвертого и практически дописан сценарий к пятому фильму – такие грандиозные производительные масштабы развернул Джеймс Кэмерон. А пока давайте поговорим о том, что режиссер показал нам во второй картине.

Таков Путь

СМИ окрестили «Аватар: Путь воды» самым ожидаемым голливудским сиквелом десятилетия. Об этом, к слову, свидетельствуют и сборы: в мировом прокате только за первый уик-энд картина собрала 435 млн долларов.

Хронометраж фильма в три с лишним часа навел на тревожные мысли о том, не слишком ли затянутым окажется сюжет, но успокоил весомый аргумент: «Это Кэмерон, это будет красиво». Так оно и вышло: с первых кадров и мелодичной песни в исполнении Нейтири погружаешься в атмосферу Пандоры, ловишь себя на этом сладком чувстве ностальгии и осознаешь, как скучал по вымышленному миру и его синекожим обитателям.

Да, нам, за это время привыкшим к ярким блокбастерам типа «Мстителей», могло показаться, что здесь недостаточно экшена и эпичных битв, но второй «Аватар» совсем не об этом. Во главу угла здесь поставлены семейные ценности.

«В новой картине делается больший акцент на истории, характерах героев, их отношениях и эмоциях. Вдобавок этот фильм длиннее, в нем больше персонажей, которых нужно представить», – объяснил ­Джеймс Кэмерон в одном из документальных выпусков по «Аватару».

Так, спустя 14 лет Джейк и Нейтири воспитывают пятерых детей, в том числе приемных. Все эти годы На’ви жили в мире, но земляне не собираются отказываться от первой инопланетной колонии: захватчики обзавелись новой техникой, усовершенствовали экзоскелеты, а их передовые части теперь состоят из рекомбинантов – аватаров, в которых загружено сознание павших солдат во главе с полковником Куоритчем.

Чтобы спасти свой народ, Салли вместе с семьей покидает клан Оматикайя и ищет приюта у живущего на побережье океана племени Меткаина. И здесь мы видим, насколько вырос главный герой «Аватара»: чтобы защитить свой народ и семью, Джейк принимает решение не ввязываться в битву. Он уже не тот горячный молодой боец, каким его встретила Нейтири, у него другие ценности, о них он и размышляет наедине со зрителем – теперь он защитник, отец, который понимает, что нужно быть мудрее, не пускаться сломя голову в драку.

Чего не скажешь о его детях-подростках: они дают родителям повод беспокоиться. Важную роль во втором «Аватаре» как раз играют дети Джейка и Нейтири. У Кири – особая связь с богиней На’ви Эйвой, а Ло’аку предстоит пройти тем самым Путем воды и, конечно же, встретить свою первую любовь. За сюжетом, льющимся размеренно, по течению, очень интересно наблюдать, ведь гостям из племени Оматикайя, привыкшим летать в Парящих горах, приходится заново учиться всему, чтобы приспособиться к жизни в новой стихии.

Как отметил в одном из интервью исполнитель главной роли Сэм Уортингтон, «Путь воды» – очередное признание режиссера в любви океану и водной стихии в целом. Большая часть фильма снята под водой, и актерам подолгу приходилось плавать без специального снаряжения, так как оно бы мешало снимать лица. Кейт Уинслет, сыгравшая воительницу Ронал, для съемок занималась фридайвингом и даже побила известный рекорд Тома Круза, задержав дыхание на 7 минут и 14 секунд. Некоторых членов клана Меткаина играют участники Цирка du Soleil – с ними снимали всевозможные каскадерские трюки на летучих рыбах.

Как и в случае с тропическими лесами, где живет клан Оматикайя, Кэмерон разработал целую экосистему для океанов Пандоры – с биолюминесцент­ными рифами и экзотическими существами, тщательно продуманы каждое дерево, рыба, коралловый риф. Режиссер как бы дает нам понять: «Вы, пожалуй, забыли, что это целая планета! Здесь еще столько всего неизведанного!» И он прав. Во втором фильме нам открывается совершенно другая, но не менее захватывающая Пандора.

«Путь воды не имеет начала и конца. Океан внутри тебя и снаружи. Вода – твой дом, до рождения и после смерти. Наши сердца бьются в утробе Вселенной, наше дыхание согревает темные глубины. Море дает и море забирает. Все в мире связывает вода: жизнь и смерть, тьму и свет», – и вновь мы проникаемся философией бережного отношения к природе жителей Пандоры, которой нас учит Кэмерон. Эту любовь создателя картины к воде невозможно не заметить в каждом кадре притягивающих, пленяющих взор глубин. К слову, в следующих частях океан тоже будет играть важную роль. Да, и если пересмотреть первый фильм, то именно вода – быстрая река – принесла Джейка в сторону Нейтири, которая, кстати, как и сама актриса Зои Салдана, воду вовсе не любит.

В многочисленных рецензиях отмечают визуальную составляющую сиквела: каждый кадр выглядит еще более захватывающим и волшебным, чем предыдущий. «Это зрелище во всех смыслах этого слова: изобретательное, роскошное, насыщенное экшеном, чистая магия кино Джеймса Кэмерона, визуальный праздник с одним из лучших блокбастеров, которые вы, вероятно, увидите», – считает журналист сайта Slashfilm Крис Эванджелиста.

В этом фильме больше драмы, но от этого он не становится менее интересным. «Аватар: Путь воды» – это впечатляющее сочетание документального фильма о природе и блокбастера, захватывающий трехчасовой рассказ о путешествии по океанам Пандоры, в основе которого лежат глубокие чувства, а невыразимо эпический третий акт заставит вас затаить дыхание и расплакаться», – говорится в одной из пользовательских рецензий на популярном российском киносайте.

По мнению журналиста сайта RogerEbert.com Брайана Таллерико, в сиквеле Кэмерон увязывает многочисленные сюжетные линии в куда более амбициозной манере, нежели в первом фильме, и за счет такого масштабного полотна сюжета проект получился богаче. Да, новых персонажей нам представили, они нам полюбились, но по ходу развития истории их еще будут раскрывать, ведь впереди минимум три фильма. А это значит, что нас ждет множество захватывающих приключений на планете Пандора.