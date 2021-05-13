Преданный делу, верный стране

Остаться, нельзя уйти

На Мангышлакском атомном энергокомбинате, запущенном в строй в 1962 году, Игорь Петрович Чернецкий оказался в 1994-м. До этого трудился в гуманитарной сфере – 10 лет после окончания учебного заведения и службы в армии были посвящены совершенно иной отрасли. Но в борьбе между лирикой и физикой со временем победило начало техническое.

– Тогда мне стукнуло 29, и тем не менее решил начать буквально с нуля новый этап своего трудового пути. Сознательно пошел на это, ибо все отчетливее стал ощущать отсутствие перспективы дальнейшего развития. Когда пришел на предприятие, начал с позиции ученика. Осваивать новую профессию приходилось на практике. Наставники объяснили: пока все сам не увидишь, не пощупаешь, не нарисуешь схемы, никогда не станешь полноценным специалистом. И все начинали с этого. Так нас приучали к труду энергетика. Через пару месяцев был достигнут первый квалификационный уровень: сданы экзамены и получены допуски. Тогда и зарплата стала выше. Правда, вскоре наступили непростые времена. Но желания уйти никогда не возникало, – говорит Игорь Чернецкий.

Времена эти помнят все представители старшего поколения стран постсоветского пространства. Лихие 90-е. Время, когда люди и предприятия просто выживали.

Именно в этот переходный период распада Советского Союза и становления суверенного Казахстана и начал работать на предприятии Игорь Чернецкий. Тогда Мангышлакский атомный энергокомбинат функционировал еще в привычном стабильном режиме, но трудные времена были не за горами.

– Мы производили и продавали энергоресурсы. А чуть позже почувствовали «прелести» 90-х: зарплату не получали по году-два. Кое-какие суммы выплачивали частями, вместо денег давали товары, то есть с предприятием расплачивались бартером, а оно, соответственно, так же – с нами. Сейчас думаешь: как вообще могли выживать? А ничего, нормально – и выживали, и не роптали. Продолжали трудиться. Ходили на работу в любых условиях, даже не задумывались уволиться – понимали, что нужно делать свое дело, ведь мы работаем на предприятии жизнеобеспечения региона, – говорит Игорь Петрович.

Даже в таких непростых условиях энергетики Мангистау люди, верные своему делу, смогли сохранить предприятие и его традиции. Сегодня наш герой подчеркивает, что работники, пройдя тяжелые годы становления молодого государства, смотрят только вперед.

Выживать предприятию приходилось за счет внутренних резервов. В те годы оно было еще сравнительно молодым. В советское время комбинат содержался надежно – деньги на поддержание производства никто не жалел.

Серьезные проблемы начались, когда в середине 90-х в регионе стали разваливаться градообразующие объекты: встали такие крупные предприятия, как химико-гидрометаллургический завод, сернокислотный завод, завод пластмасс, азотно-туковый завод, являющиеся основными потребителями услуг комбината. Были потеряны основные источники дохода. Остались лишь средний и малый бизнес, а также бытовые потребители, не имеющие на руках денег.

– Если в 1992 году средняя электрическая нагрузка составляла около 700 мегаватт, то после того как экономика рухнула, она опустилась до уровня 220–240 мегаватт. Производство основной продукции – электроэнергии – сократилось в три раза. Средств поддерживать производство в технически исправном состоянии не было. Чтобы обеспечить работу установок, некоторые единицы оборудования приходилось разбирать на запчасти, а потом снова восстанавливать, – вспоминает Игорь Чернецкий.

Конечно, верны профессии остались далеко не все. Специалисты уходили с комбината, надеясь заработать на рынке. В их числе были и представители инженерного цеха, и рабочие с большим опытом – нужно было кормить семью, а челночничать в те времена оказывалось куда выгоднее. Остались, как вспоминает Игорь Петрович, патриоты предприятия.

Ученик, наставник, руководитель

После 1998 года ситуация в экономике стала выправляться, наметилась тенденция к улучшению. Качественно новая жизнь на Мангышлакском атомном энергокомбинате наступила в 2003 году, когда предприятие после процедур банкротства и реабилитации вошло в состав АО «НАК «Казатомпром». И на индустриальной карте региона появилось ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Дополнительные финансовые вливания стали поддержкой для персонала и для производства, это позволило встать на ноги и развиваться. На то, чтобы после разрухи 90-х войти в нормальный ритм работы, понадобилось около 7 лет.

– Потока специалистов в 90-е годы не было: никто не приходил, наоборот, люди старались уйти. Когда экономика стала вставать на ноги в начале 2000-х, нарисовалось другое явление. Специалисты с комбината стали «убегать» на предприятия нефтяной отрасли, которые тоже начали оживать. Там наших работников брали, как говорится, с руками и ногами. До периода, пока мы попали в «Казатомпром», наблюдалась поточная система: люди устраивались на комбинат, работали здесь год-два, поднабирались опыта и потом уходили. Мы локти кусали: только подготовишь человека на позицию – он уходит. Причина такой сменяемости кадров – разница в оплате труда. С переходом в «Казатомпром» мы смогли постепенно довести заработную плату до уровня, когда уходить от нас стало неинтересно, и все стабилизировалось, – вспоминает Игорь Чернецкий.

На сегодня МАЭК – стабильно и надежно работающее, но состарившееся предприятие, которое требует обновления и модернизации. Разрешенный уровень наработок давно достигнут, и приходится регулярно продлять парковый ресурс оборудования, тратя на это большие средства. Такой подход не эффективен.

– Эффективные технологические решения есть, мы стремимся изыскать возможность инвестирования в развитие производства. Пробуем разные пути. В этом году была предпринята очередная попытка привлечь инвестиции, но о результатах пока говорить рано. Если предприятие не обновлять, не повышать его эффективность, оно будет просто медленно «умирать». Допустить этого никак нельзя, поскольку мы для региона – сердце, – говорит Игорь Чернецкий.

Несмотря на то что сейчас появляются новые средние и малые электростанции, они не замещают функционал комбината. Электростанции, которые возводятся частным образом, нацелены на получение максимума прибыли и заинтересованы в номинальных базовых режимах, производить номинальное количество продукции, но участвовать в регулировании суточной или сезонной неравномерности не намерены, так как для них это экономически невыгодно. Так что историческая миссия обеспечивать регион ресурсами по-прежнему лежит на МАЭКе.

Так или иначе, сегодня возможностей развиваться несравнимо больше. В 2019 году появился инструмент привлечения инвестиций – заработал рынок электрической мощности, который позволяет заключать инвестиционные соглашения, реализовывать инвестиционные программы, обеспечивать достаточные гарантии потенциальным инвесторам.

Предприятие бережно хранит традиции, заложенные с начала работы. Одна из них – наставничество для начинающих специалистов. Игорь Петрович говорит, что, обходя производственные подразделения, в том числе и родную ТЭС, где начинал трудиться, заходя в производственные цеха, встречает одновременно и своих учителей, и тех, кого учил сам. А учителя – это те самые специалисты, которые остались преданы производству в тяжелые 90-е.

– Мы не можем отойти от наставничества. Для опытных сотрудников оно – негласная святая обязанность. Это не пережиток советского прошлого, а необходимость подготовить себе смену. По-другому никак. Становление, обучение любого специалиста на производстве, на какую бы позицию он ни пришел, начинается с самого низа, с нуля. Обязательными являются стажировка, дублирование. За молодым специалистом закрепляется старший товарищ, который учит, помогает, а потом и дальше сопровождает. Обязательный период проходит быстро, а по сути, человек находится под патронажем старших товарищей всегда. Пока я работал непосредственно на производстве, наставником был, но сколько ребят пришлось обучить – уже и не сосчитаю. Многие из них сейчас занимают высокие позиции, – говорит специалист.

Сейчас на предприятии налажена работа по дуальной системе сотрудничества с Мангистауским энергетическим колледжем города Актау, а также Каспийским государственным университетом технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова. Специалисты МАЭКа отбирают будущих работников комбината в ходе практики. Также принимают участие в государственных экзаменах и защите дипломных работ, бывают на ярмарках вакансий. Те, кто достойно показал себя, являются кандидатами на трудоустройство.

Под лежачий камень вода не течет

Сегодня, оглядываясь на трудовой стаж в 35 лет, занимая должность заместителя руководителя комбината, Игорь Чернецкий не стесняется вспоминать, как в тяжелые годы приходилось работать на трех работах, в том числе и грузчиком.

– Сейчас на это смотрят свысока. Но любая работа важна. Работать нужно – манны небесной ждать не стоит. Сидеть и надеяться, что за нас кто-то все сделает, а мы станем хорошо жить, – это тупик. Пока сами своими руками не сделаем – ничего не будет. Это относится и к дому, и к семье, и к предприятию, и к стране. Мы все вместе должны строить будущее нашего государства. Будем работать – будем хорошо жить. Мы сами должны пробивать свою дорогу. Я – патриот своего предприятия, своего государства, своей семьи. А как же иначе? Если бы мы не работали в те тяжелые годы, разве бы было наше государство таким, каким оно стало сейчас? – говорит он.

По мнению Игоря Петровича, областной центр Мангистауской области – яркий символ достижений эпохи суверенитета нашей страны. Актау не узнать – он очень вырос в северном направлении, а продолжающийся строительный бум говорит о новых перспективах. Заметно улучшилось качество жизни населения – и это тоже является ярким подтверждением успеха.