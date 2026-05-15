Преданный медицине

По велению судьбы

Мое первое близкое знакомство с выдающимся академиком состоялось в начале 2000 года, когда он уже работал ректором Акмолинской государственной медицинской академии. Передо мной предстал удивительно скромный и обаятельный человек с дружелюбной улыбкой, без высокомерия. С тех пор между нами завязалась дружба, которая длится уже более четверти века.

Райс Кажкенович родился в суровую зиму 1941-го. Он с юношеских лет мечтал стать врачом, поэтому выдержал большой конкурс при поступлении на лечебный факультет Семипалатинского государственного медицинского института. После распределения ему предложили остаться работать ассистентом на теоретической кафедре по организации здравоохранения, однако он отказался, поскольку, как и большинство парней, мечтал работать хирургом или клиницистом. В итоге он выбрал кафедру болезней уха, горла и носа. Эту специальность молодой человек полюбил на всю жизнь.

В 1964 году его по распределению направили в Джамбульскую область, где он более трех лет работал районным отоларингологом. Жажда к знаниям и дальнейшему профессиональному росту побудила его подать документы в аспирантуру при кафедре болезней уха, горла и носа Алма-Атинского государственного медицинского института. В начале 70-х годов прошлого столетия Райс Тулебаев блестяще защитил кандидатскую диссертацию. Его оставили работать в НИИ краевой патологии, где он прошел путь от младшего до старшего научного сотрудника, возглавляя клиническую группу по отоларингологии.

После защиты кандидатской Райс Кажкенович приступил к докторскому исследованию. В течение пяти лет он участвовал в научных экспедициях по изучению здоровья работников химико-металлургической промышленности Джамбула, Шымкента и Усть-Каменогорска. Итоги этих исследований легли в основу десятков публикаций в ведущих научных журналах России и Украины, а также были включены Министерством здравоохранения СССР в общесоюзные санитарные правила для фосфорной и свинцовой промышленности. Многолетняя работа завершилась изданием научных статей, методических материа­лов и монографий.

В середине 1970-х годов Райс Кажкенович Тулебаев возглавил отдел науки Министерства здравоохранения респуб­лики, где занимался открытием новых научных лабораторий и НИИ, а также подготовкой международной конференции ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи. В этот период его постигла тяжелая семейная трагедия – во время осложненных поздних родов скончалась супруга, кандидат медицинских наук и врач-оториноларинголог Галина Соломоновна Тулебаева, и их новорожденный ребенок. Позднее судьба подарила ему новую спутницу жизни – Марию.

Путь к выдающимся результатам

В годы перестройки, стремясь завершить докторскую диссертацию, Тулебаев был направлен министром М. А. Алие­вым в Усть-Каменогорск руководителем филиала НИИ гигиены труда и профзаболеваний. Там он организовал исследования по раннему выявлению и профилактике профессиональных болезней, создал лабораторию иммунологии, внедрил научные разработки и подготовил ряд кандидатских диссертаций.

В начале 90-х годов прошлого столетия завершил докторскую диссертацию и подал ее к защите в Москву. По возвращении в Алма-Ату его приняли на работу во впервые организованную в республике Высшую аттестационную комиссию (ВАК), назначив заведующим медицинским, биологическим, химическим, ветеринарным отделами. В 1993 году он защитил докторскую диссертацию сразу по двум специальностям: оториноларингологии и гигие­не в Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи.

После направили на работу ректором в Шымкентский государственный фармацевтический институт, где по его инициативе были открыты новые факультеты, а сам институт был преоб­разован в медицинский, в дальнейшем стал Медакадемией. До его назначения в учебном заведении было три доктора медицинских наук, однако уже через два года их количество увеличилось в три раза. Были открыты аспирантура, новые клинические кафедры, расширился состав учебно-методического совета, стали проводиться республиканские научно-практические конференции.

В 1995 году Райс Тулебаев был избран членом-корреспондентом Академии наук Республики Казахстан, а в 1997-м его в служебном порядке перевели в Акмолу и назначили ректором Акмолинской государственной медицинской академии. Здесь он открыл новый медико-био­логический факультет. Когда Акмола стала столицей Казахстана, ректор Райс Тулебаев вышел с инициативой в Министерство здравоохранения о создании на базе Медицинской академии филиа­лов научно-исследовательских институтов, которые открывались совместно с клиническими кафедрами. В академии были организованы специализированные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций. Впервые открыта докторантура. Акмолинская государственная медицинская академия стала признанным учебно-методическим центром не только в северном регионе, но и по республике в целом. В 2003 году Райс Кажкенович был избран академиком Национальной академии наук и получил высокое звание заслуженного деятеля Казахстана.

Сегодня имя академика Тулебаева, которому в январе этого года исполнилось 85 лет, знакомо почти каждому медицинскому работнику, ученым в республике и далеко за ее пределами. Он человек науки, клиницист и педагог, известный общественный деятель. Его перу принадлежат более 600 научных работ, 21 монография, учебники на государственном языке, он автор двадцати авторских свидетельств и патентов на изобретения. Под его руководством защищены 55 кандидатских и докторских диссертаций.

Им впервые в республике изучено влияние биологических, физических и химических факторов на ЛОР-органы у лиц, занятых в различных отраслях химико-металлургической и нефтехимической промышленности, углубленно исследовано функциональное состояние респираторной системы, внедрены этио­логические и патогенетические методы лечения и профилактики заболеваний верхнего дыхательного тракта. Его исследования в области оториноларингологии, гигиены и профессиональной патологии, иммунологии и аллергологии издавались в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Ученый достиг выдающихся результатов в исследовании влияния факторов промышленного производства и окружающей среды на слизистую оболочку верхних дыхательных путей и орган слуха. Он внес весомый вклад в развитие отечественной оториноларингологии, поднял ее на международный уровень и создал свою научную школу по этой специальности. При его непосредственном участии в Казахстане организованы национальные конгрессы и съезды отоларингологов, международные симпозиумы и мас­тер-классы. По его идее и инициативе в 2014 году в Москве впервые была организована Евразийская ассамблея «Оториноларингология – хирургия головы и шеи», где он был избран ее президентом.

В настоящее время Райс Кажкенович – почетный президент Евразийской ас­самблеи и продолжает активно трудиться в Медицинском университете Астаны в должности почетного заведую­щего кафедрой оториноларингологии. Он выполняет большую общественную работу в качестве члена редакционной коллегии целого ряда российских, а также европейских журналов. Является почетным президентом национальной научной ассоциации «Оториноларингология – хирургия головы и шеи». Кроме того, ученый избран академиком Международной академии по специальности «оториноларингология», он действительный член Нью-Йоркской академии наук. Избран почетным профессором МКТУ им. Х. А. Ясави, Семейского, Карагандинского медицинских университетов, а также Западно-Казахстанского медицинского университета им. Марата Оспанова. В 2001 году вошел в книгу «Выдающиеся ученые XXI века» Кембриджского международного био­графического института.

Райс Кажкенович известен также как творческая личность. В числе его трудов – ряд художественных книг, среди них – повести и романы. Сегодня он предстает перед современниками как крупный ученый с широким диапазоном профессиональных интересов, как педагог и наставник, видный общественный деятель.