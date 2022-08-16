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Энергетика
Предельные тарифы на производство электроэнергии пересмотрели в Казахстане

В Казахстане пересмотрены предельные тарифы на производство электрической энергии. Об этом сообщил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов, сообщает Kazpravda.kz.

Среднее увеличение предельных тарифов энергопроизводящих организаций по Казахстану прогнозируется на уровне 10-12% (9,9 %). Существующий уровень предельных тарифов энергопроизводящих организаций (далее - ЭПО) не в полной мере покрывает затраты ЭПО.

"Проект предельного тарифа также учитывает доведение уровней заработных плат персонала станций до средних по соответствующим регионам в рамках исполнения поручения Главы государства", - подчеркнул Нурмаганбетов.

В апреле заявки на корректировку предельных тарифов по группам были поданы от 26 из 47 энергопроизводящих организаций. При их рассмотрении министерством был применен индивидуальный подход по каждому случаю. Были приняты во внимание заявки, требующие своевременного решения.

Корректировка тарифов была произведена 30 июня текущего года приказом министра энергетики Республики Казахстан "О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 514 "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", который введен в действие с 1 июля 2022 года.

При этом, предельный тариф Экибастузской ГРЭС-1, которая реализует электрическую энергию практически по всем регионам Казахстана, кроме западной зоны единой электроэнергетической системы Казахстана, остался без изменения.

По 21 из 47 энергопроизводящих организаций тариф сохранен на прежнем уровне.

Кроме того, пересмотр предельных тарифов на электрическую энергию позволит сохранить порядка 30 тысяч рабочих мест производственного персонала 47 энергопроизводящих организаций, добавили в Минэнерго.

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