Предложения потенциальных поставщиков технологий для АЭС рассмотрели в Астане

АЭС
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Состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли, посвященное рассмотрению предложений потенциальных поставщиков реакторной технологии для первой АЭС в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

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В состав комиссии входят представители государственных органов РК, а также организаций атомной и энергетической отраслей.

Как известно, Казахстан рассматривает возможность строительства атомной электростанции для обеспечения растущих потребностей страны в электроэнергии. При этом ключевыми приоритетами являются безопасность, надежность и экологичность будущей АЭС.

Межведомственная комиссия изучает предложения ведущих мировых поставщиков реакторных технологий. Ранее компаниям, вошедшим в «шорт-лист», были направлены детальные вопросы, касающиеся технологических решений, систем безопасности, условий финансирования и экологических аспектов. 

В настоящее время в качестве потенциальных поставщиков рассматриваются компании «CNNC» (КНР, реактор HPR-1000), ГК «Росатом» (РФ, реактор ВВЭР-1200), «KHNP» (Южная Корея, реакторы APR-1000, APR-1400) и «EDF» (Франция, реактор EPR1200).

Работа по тщательному и всестороннему изучению предложений поставщиков реакторов будет продолжена. Окончательное решение будет принято с учетом всех факторов и в интересах Республики Казахстан.

Ранее стало известно, что АЭС будут строить в Жамбылском районе Алматинской области.

#Минэнерго #АЭС

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