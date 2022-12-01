Предполагаемую причину аварии на ТЭЦ Экибастуза назвал вице-премьер

Вице-премьер заверил, что ответственность понесут все, кто причастен к этой ситуации, но только следствие выявит, почему персонал станции это допустил, и весь город оказался фактически в рукотворных гейзерах.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Ошибочные действия персонала ТЭЦ могли привести к аварии в Экибастузе. Такую версию озвучил первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Предварительные итоги расследования Комитета госэнергонадзора говорят о том, что в ночь на 27 ноября из-за ошибки сотрудников станции резко повысилось давление в общегородской сети, что повлекло за собой многочисленные порывы. 27 ноября зафиксировали 43 повреждения, 28 числа – еще 30. Из-за большой потери сетевой воды, уходящей через десятки повреждений на сетях, остановились и котлы на станции.

Авария такого типа случилась в Экибастузе впервые. При этом вице-премьер заверил, что ответственность понесут все, кто причастен к этой ситуации, но только следствие выявит, почему персонал станции это допустил, и весь город оказался фактически в рукотворных гейзерах.

Напомним, что 30 ноября прокуратура Павлодарской области зарегистрировала досудебное расследование по ст. 254 Уголовного кодекса Республики Казахстан (недобросовестное отношение к обязанностям).

С четверга Роман Скляр находится в Экибастузе. По его словам, к вечеру 1 декабря оставались без теплоснабжения 58 многоэтажек по улице Машхур Жусупа. Несмотря на то, что устранили последнее крупное повреждение на магистрали в микрорайоне 5А, из-за разбалансировки системы теплоснабжения и неконтролируемого сброса воды из систем отопления домовладений специалисты ТЭЦ не могли подключить дома в этом микрорайоне. А вот поэтапная подача тепла к 41 дому микрорайонов 5Б и 6 уже началась. По 17 многоэтажкам начнут работать завтра.

Кроме того, Роман Скляр отметил, что за каждым домом, который нужно запускать и отогревать, закреплены крупные промышленные предприятия Экибастуза, готовые взять на себя восстановление внутренних и подводящих систем.

"Хотел бы выразить благодарность жителям, руководителям предприятий за помощь, - отметил Роман Скляр. - Мы сейчас заняты скорейшим разрешением ситуации в городе, должны подать тепло в дома. Людям будет оказана всяческая поддержка".

Экибастузцам, замерзающим в квартирах, где порой температура не превышает и 10 градусов, предлагают переехать в теплые помещения – такие пункты готовы принять людей. Но многие отказываются, боясь за свое имущество. Чтобы отогреть дома, в город привозят тепловые пушки: где-то они уже задействованы, осушают подвалы. Использовать их придется и после того, как подачу тепла восстановят, за сутки не отогреть то, что промерзало четыре морозных дня. Ускоренно решают проблемы со снабжением бригад нужными материалами - трубами, задвижками.

"С завтрашнего дня приступают к работе и так называемые «летучие бригады» - сантехники, электрики, сварщики с подготовленной техникой и материалами для ремонта непосредственно в квартирах, где разморозило стояки и батареи, перегорела проводка и не только", - рассказал и.о. генерального директора АО «Павлодарэнерго» Вадим Лесин.

Напомним, из-за аварии на ТЭЦ Экибастуза в городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что глава государства поручил премьеру срочно стабилизировать ситуацию.

По последним данным, без отопления остаются 42 многоэтажных и 90 частных домов города, 2 соцобъекта и административное здание.