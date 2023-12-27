Незаконно взимали деньги за штрафстоянку в области Жетысу

Прокуратура в области Жетысу предотвратила незаконное взимание денег за хранение транспорта на штрафстоянке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган региона

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отмечается, в Панфиловском районе полицейские доставляли машины на штрафстоянку, которая была в доверительном управлении у предпринимателя. Он в свою очередь брал 3 тысячи тенге в сутки за автомобиль.

Однако, акцентировали в прокуратуре, по закону специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть бесплатными.

«По акту надзора прокуратуры отдел ЖКХ Панфиловского района расторг договор с предпринимателем. Деньги с владельцев автомобилей больше не взимаются. Из бюджета выделили деньги на временное хранение транспорта», — поделились итогами в ведомстве.

Аналогичное нарушение ранее прокуратура выявила в Енбекшиказахском районе Алматинской области.