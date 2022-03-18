Отправной точкой станет студенческий фес­тиваль, который пройдет сегодня, 18 марта, на «Алматы-Арена». Один из инициаторов – меценат Сарымбек Тау отметил, что страна сейчас находится в сложной ситуации и Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, который выступил с Посланием народу страны «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», требуется поддержка обществом его нового курса.

– Думаю, что его призыв строить вместе новый Казахстан не оставит равнодушными настоящих граждан страны. Я задаюсь вопросами: что мы можем сделать в этом случае, как мы будем строить новый Казахстан? Каждый казахстанец должен вовлекаться в этот процесс и вносить свой конкретный вклад в общее дело, – сказал Сарымбек Тау.

По его словам, инициатива создания движения призвана объединить студенческую молодежь, формат нового движения сейчас активно обсуждается.

Он отметил, что это гражданская инициатива и никакой помощи от государства они не просят. Надо учесть, что пандемия, январские события наложили отпечаток на настроения в обществе, поэтому сейчас очень важны позитивный настрой, сплоченность, чувство сопричастности. На фестивале выступят не только популярные артисты, но и спикеры, которые поделятся жизненным опытом, мотивируют молодежь своим примером.

– Для начала надо понять, как мы должны развиваться и двигаться дальше, причем каждый человек должен делать это добровольно и осознанно. Мы все разные, но мы – вместе. Мы должны четко понимать, что нашу страну не придет обустраивать кто-то со стороны. Именно эту идею хотим донести до молодежи. Мы решили начать со студенческой молодежи, которая из-за пандемии не участвовала в каких-то акциях, массовых мероприятиях и не ощутила живого общения и студенческого братства, – отметили спикеры.

По их словам, в будущем будут поставлены задачи и цели движения.

– Надеюсь, что эта инициатива найдет продолжение не только среди алматинских студентов. Это мероприятие должно подарить студентам ощущение сопричастности к строительству нового Казахстана, неразрывности связи поколений, – отметила основательница студенческого движения G-38 Айсулу Ерниязова.

Она подчеркнула, что клич бизнесмена Сарымбека Тау в социальных сетях быстро нашел отклик. Буквально за несколько часов инициативу поддержали более 10 вузов. Он не первый год работает с молодежью, вкладывая свои силы и средства в популяризацию разных социальных инициатив среди молодежи.

Представитель творческой молодежи Ондасын Кулумбет говорит, что многие студенты соскучились по прежнему живому общению, дружбе. Он указал на необходимость создания социальных лифтов для талантливых молодых сельчан. Свою поддержку общественной инициативе высказали проректор КазНУ им. аль-Фараби Алия Масалимова, проректор КазНПУ им. Абая Шынгыс Нурланов, проректор КБТУ Екатерина Смолякова, а также проректор КазГАСА Кайыржан Мендигалиев.