В Астане под председательством депутата Мажилиса, руководителя партии Respublica Айдарбека Ходжаназарова прошло межведомственное совещание, посвящённое вопросам отсрочки кредитных обязательств предпринимателей, пострадавших в результате пожара в ТРЦ «BIG Шанхай», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

На встрече приняли участие предприниматели, пострадавшие от пожара, представители ведущих банков второго уровня, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, акимата Астаны, а также отраслевых ассоциаций и объединений предпринимателей.

«Мы собрали эту встречу по просьбе самих предпринимателей. Сегодня речь идёт о реальной поддержке – не о консультациях, а о конкретных решениях. Партия Respublica и дальше будет сопровождать этот вопрос на всех уровнях - от подготовки справок до взаимодействия с банками. Наша задача - сохранить рабочие места и помочь людям сохранить бизнес. В связи с этим, предлагаем сделать отсрочку по кредитам минимум на полгода», - подчеркнул в своём вступительном слове Айдарбек Ходжаназаров.

Представители АРРФР и банков второго уровня, в том числе Kaspi Bank, Банк ЦентрКредит, ForteBank, Freedom Bank заявили о готовности предоставить отсрочку платежей по кредитам пострадавшим клиентам сроком минимум на 6 месяцев. Каждое обращение будет рассматриваться индивидуально, с учётом конкретных обстоятельств.

Согласно предварительным данным, в результате пожара пострадали более 260 предпринимателей. Общая сумма ущерба превышает 11 млрд тенге. Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны уже начал выдачу соответствующих справок, подтверждающих факт ЧС, которые требуются для начала диалога с банками.

Во время совещания пострадавшие предприниматели рассказали о своих текущих проблемах. Один из них - индивидуальный предприниматель Архат Гимадиев. По его словам, на его имя зарегистрирован бизнес, но кредиты оформлялись и на его супругу, на близких для развития.

«Бизнес зарегистрирован на моё имя, но кредиты мы оформляли и на супругу, и на близких, у многих коллег так. Это была семейная история, где каждый помогал чем мог. Мы всё вложили в это дело, и, конечно, рассчитываем, что при рассмотрении обращений учтут и такие случаи», - рассказал предприниматель.

На встрече было подтверждено, что подобные случаи также будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Банки готовы идти навстречу семьям предпринимателей, чьи интересы напрямую связаны с деятельностью на территории ТРЦ.