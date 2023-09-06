Предприятие "Казцинка" загрязнило отходами две реки в ВКО

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

О ликвидации последствий загрязнения реки Филипповка рассказали в департаменте экологии по ВКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ведомства.

Напомним, 27 июля 4:45 из-за порыва пульпопровода на хвостовом хозяйстве Риддерского обогатительного комбината ТОО «Казцинк» произошла утечка 1 350 кубометров шлама на рельеф местности. По естественному уклону жидкие отходы стекли в реку Филипповка, которая впадает в реку Тихая и далее в Ульбу, и существенно ухудшили качество поверхностных вод.

В соцсетях появилось видео с окрасившейся в молочный цвет Филипповкой

Как сообщили в экологическом ведомстве, общая площадь загрязненных земель составила 1 800 квадратных метров, растекание пульпы привело к загрязнению рек Филипповка и Тихая на протяжении 10 км, констатировали в департаменте.

В этот же день сотрудники департамента экологии по ВКО совместно с представителями Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и Алтайского филиала ТОО «НЦП рыбного хозяйства» отобрали пробы воды из Филипповки для проведения химического анализа, определения биологического состояния зоопланктона и макрозообентоса.

«По результатам лабораторных исследований департамента экологии в день происшествия в контрольной точке (500 метров ниже сброса пульпы) реки Филипповка выявлено увеличение концентраций по нитратам в 140 раз, по взвешенным веществам – в 50 и марганцу – в 5 раз.

Для локализации очага загрязнения вдоль русла реки оперативно обустроен предохранительный вал из скальных пород, затем собрана пульпа с прибрежной полосы и рельефа местности, все промоины отсыпаны скальной породой и после очистки территории восстановлен плодородный слой почвы, засеиваются многолетние травы.

Собранная жидкая пульпа временно размещена в аварийном пруде пульпонасосной станции №5, откуда будет перевезена на Таловское хвостохранилище.

Согласно расчетам Алтайского филиала НЦП рыбного хозяйства, сумма ущерба рыбному хозяйству с учетом потери кормовой продуктивности по зоопланктону и макрозообентосу составила 44 784 тенге», – проинформировали в ведомстве.

В департаменте пообещали сообщить дополнительно о принятых мерах по процессуальным решениям и выполнении программы ремедиации, в том числе по очистке и обследованию рек, контролю за химическим составом, зарыблению Шульбинского водохранилища.

 

 

#ВКО #экология #реки #загрязнение

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