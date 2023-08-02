Загрязнение реки Филиповка в ВКО: что показали результаты лабораторных исследований

Общество, Другое
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Искакова Айдана
корреспондент

О ходе работ по ликвидации последствий аварии на хвостовом хранилище Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк» и оценки экологического ущерба проинформировали в Департаменте экологии по ВКО, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы МЭПР РК

Напомним, 27-го июля 2023 года 04:45 утра в результате порыва пульпопровода на хвостовом хозяйстве Риддерского обогатительного комбината ТОО «Казцинк», произошла утечка 1045 м3 шлама на рельеф местности, откуда по естественному уклону жидкие отходы стекли в реку Филиповка, которые, впадая в реку Тихая и далее в реку Ульба, существенно ухудшили качество поверхностных вод и нанесли вред природному ареалу.

27-го июля 2023 года сотрудниками Департамента экологии по ВКО совместно с представителями Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства и Алтайского филиала ТОО «НЦП рыбного хозяйства» в реке Филиповка отобраны пробы для химического анализа воды и биологического анализа состояния зоопланктона и макрозообентоса.

«Согласно результатам лабораторных исследований Департамента экологии в день происшествия в реке Филиповка концентрации по нитратам увеличились в 140 раз, по взвешенным веществам в 50 раз и марганцу в 5 раз. В этой связи, Департаментом экологии по ВКО в отношении РГОК ТОО «Казцинк» открыта внеплановая проверка. 1-го августа 2023 года специалистами Департамента экологии по ВКО и Восточно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ «Казгидромет» на контрольных точках рек Филиповка, Тихая и Ульба произведены отборы проб для проведения химического анализа качества поверхностных вод и оценки общего уровня токсичности методом биотестирования», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 31-е июля 2023 года в рамках первоочередных мероприятий, загрязненный земельный участок очищен от пульпы и засыпан почвенно-плодородным слоем.

В целях определения экологического ущерба, Департаментом экологии направлен запрос в Зайсан-Ертисскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства и Алтайский филиал ТОО «НЦП рыбного хозяйства» о предоставлении следующих документов:
1. Результатов проведенных анализов зоопланктона и макрозообентоса с экспертным заключением относительно негативного влияния аварии на пульпопроводе на жизнедеятельность живых организмов;
2. Предварительного расчета суммы ущерба, нанесенного зоопланктону и макрозообентосу в результате производственной аварии на пульпопроводе;
3. Перечня и объема необходимых мероприятий по восстановлению компонентов природного ареала, воспроизводства зоопланктона и макрозообентоса на водных объектах с предварительным расчетом суммы затрат на их реализацию.

По результатам экспертной оценки будет составлен план мероприятий по восстановлению популяций живых организмов и их природного ареала.

Информация о результатах проведенной работы будет сообщена дополнительно.

 

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