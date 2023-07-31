В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО

Министерство экологии и природных ресурсов РК сообщило об открытии внеплановой проверки в отношении ТОО "Казцинк" по факту загрязнения реки Филиповка в ВКО, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы МЭПР РК

"27 июля в социальных сетях было размещено видео о загрязнении реки Филиповка Восточно-Казахстанской области, в результате чего вода приобрела молочный оттенок. По данному факту был осуществлен комиссионный выезд с участием представителей департамента экологии, рыбной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, акимата города Риддер РГОК ТОО "Казцинк", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, река загрязнилась из-за прорыва пульпопровода на хвостохранилище Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО "Казцинк", в результате которого на рельеф местности пролилась пульпа и попала в реку.

Сотрудники департамента экологии отобрали пробы воды (500 метров выше источника и в 500 метрах ниже источника загрязнения), химический анализ которых определяется. Проведены работы по опорожнению пульпопроводов, загрязненный земельный участок был собран техникой и размещен на действующем хвостохранилище.

По данному факту департаментом экологии открыта внеплановая проверка в отношении ТОО "Казцинк", отметили в Минэкологии.

"По результатам химических анализов и оценки экологического ущерба, нанесенного водному объекту и рыбным ресурсам, будет рассмотрен вопрос направления материалов проверки в органы полиции для возбуждения уголовного дела. О принятых мерах будет сообщено дополнительно", - добавили в министерстве.